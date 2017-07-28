Недобросовестный владивостокский менеджер заплатит 13,5 миллионов государству

Директор местного ООО осужден за уклонение от уплаты налогов

Владивосток, пятница, 28 июля , РИА Vladnews.

Решением Первореченского суда Владивостока установлена причастность директора местной компании к совершению преступления по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации в особой крупном размере), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья.

Суд установил, что в период 2010-2011 годах, уклоняясь от уплаты налогов путем внесения в налоговые декларации общества заведомо ложных сведений, фигурант причинил бюджетной системе РФ ущерб на общую сумму порядка 13,5 миллионов руб.

Учитывая, что причиненный ущерб бюджету возмещен не был, прокурор района обратился в суд с иском о взыскании с фигуранта неуплаченной суммы налога.

В обосновании своих требований прокурор указал, что обязанность по возмещению вреда лежит на ответчике, поскольку являясь лицом, уполномоченным выступать от имени предприятия, при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей, он действовал недобросовестно.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, в пользу бюджета РФ взыскано 13,48 миллиона рублей.

Судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда оставила без изменения решение суда первой инстанции.