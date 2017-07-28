В администрации Владивостока прошло собрание с волонтерами фестиваля V-Rox

Ориентировочная занятость волонтеров - с 1 по 7 августа

Владивосток, пятница, 28 июля , РИА Vladnews.

C 4 по 6 августа в краевой столице пройдет пятый международный фестиваль V-Rox, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Управление по делам молодежи администрации Владивостока совместно с оргкомитетом фестиваля провели набор волонтеров, которые будут оказывать помощь в проведении мероприятий.

Вчера, 27 июля, в администрации Владивостока состоялось собрание с волонтерами фестиваля, где их проинструктировали специалисты управления по делам молодежи. Ребятам рассказали, как помогать музыкальным группам, как контактировать с организаторами и встречать гостей. Ориентировочная занятость волонтеров - с 1 по 7 августа.

«В задачи волонтеров входят встреча музыкальных групп в аэропорту, сопровождение до гостиниц, помощь в организации свободного времени музыкантов, сопровождение групп на репетиции и другие обязанности. Главная задача волонтера - наладить связь с артистами, - рассказал главный специалист управления по делам молодежи администрации Владивостока Сергей Язев. - В этом году на фестивале будут задействованы более 40 волонтеров, большинство из них уже имеют опыт в этой сфере».

Напомним, фестиваль V-Rox (Vladivostok Rocks) — большой городской музыкальный творческий фестиваль и международная конференция в области музыкальной индустрии и современного культурного менеджмента. Мероприятие традиционно проходит в августе во Владивостоке с 2013 года.