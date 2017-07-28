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Во Владивостоке начнут массово отключать воду

Гидравлические испытания стартуют с 31 июля
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 28 июля , РИА Vladnews.

Осенне-летние гидравлические испытания во Владивостоке начнутся 31 июля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АО "ДГК".

Гидравлические испытания как и прежде будут проходить поэтапно в разных районах Владивостока и начнутся с 31 июля. Перед предстоящим отопительным сезоном 2017-2018 это итоговая проверка готовности магистральных трубопроводов к работе. 

Таким образом, с 31 июля по 7 августа от горячего водоснабжения будут отключены жители Фрунзенского района и части Ленинского и Первореченского районов, получающие тепло от Владивостокской ТЭЦ-1.

С 14 по 21 августа без ГВС останутся жители части Первореченского и Ленинского районов, получающие тепло от Центральной пароводяной бойлерной и Владивостокской ТЭЦ-2.

С 21 по 28 августа коммунальная услуга будет отсутствовать у потребителей, проживающих в Советском районе и части Первореченского, которые получают услугу от объединенной котельной «Северная».

С 11 по 18 сентября без горячего водоснабжения останутся жители Первомайского района. Проверка Голдобинской теплотрассы, обеспечивающей подачу горячей воды потребителям от Владивостокской ТЭЦ-2, станет заключительным этапом гидравлических испытаний.

Энергетики просят жителей города с пониманием отнестись к отключениям от горячего водоснабжения, так как правила технической эксплуатации тепловых сетей напрямую предписывают во время гидравлических испытаний отключать от системы горячего водоснабжения потребителей. Это мера вынужденная, но необходимая, иначе невозможно подготовить теплосети к предстоящему отопительному сезону. 


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