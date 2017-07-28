Во Владивостоке осужден дуэт воров-домушников

Мужчины успели "обчистить" две квартиры

Владивосток, пятница, 28 июля , РИА Vladnews.

Приговором Советского районного суда Владивостока двое местных жителей осуждены за совершение двух краж, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья.

Как установлено в судебном заседании, в феврале 2017 года в течение рабочей недели по утрам фигуранты с помощью проволоки и отвертки вскрывали дверные замки и незаконно проникали в жилища работающих горожан.

В обоих случаях ими были похищены ювелирные изделия и денежные средства - на общую сумму порядка 53 тысяч рублей.

Злоумышленники были задержаны полицейскими через непродолжительное время после второй кражи. При их досмотре правоохранители нашли часть похищенного имущества, которое было возвращено потерпевшему.

Суд назначил одному из воров (с учетом рецидива преступлений) 3,5 года лишения свободы в колонии особого режима, а второму – 2,5 года лишения свободы условно.

Исковые требования потерпевших о взыскании имущественного ущерба удовлетворены в полном объеме.