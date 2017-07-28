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Общество

День Крещения Руси отпразднуют сегодня в приморской столице

Начало в 14 часов, вход свободный
Фото: Nod66.ru Фото: Nod66.ru
Владивосток, пятница, 28 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 28 июля, в Адмиральском сквере приморской столицы состоится празднование Дня Крещения Руси, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города. 

Гости праздника смогут увидеть концертную программу с участием ведущих творческих коллективов и исполнителей города, принять участие в выставке-продаже товаров декоративно-прикладного творчества, а также узнать об истории Крещения Руси,

Начало в 14 часов, вход свободный. Администрация Владивостока приглашает на мероприятие жителей и гостей города.

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