День Крещения Руси отпразднуют сегодня в приморской столице

Начало в 14 часов, вход свободный

Владивосток, пятница, 28 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 28 июля, в Адмиральском сквере приморской столицы состоится празднование Дня Крещения Руси, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Гости праздника смогут увидеть концертную программу с участием ведущих творческих коллективов и исполнителей города, принять участие в выставке-продаже товаров декоративно-прикладного творчества, а также узнать об истории Крещения Руси,

Начало в 14 часов, вход свободный. Администрация Владивостока приглашает на мероприятие жителей и гостей города.