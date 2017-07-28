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​Coca-Cola во Владивостоке: как это делают?

Фоторепортаж РИА VladNews
Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews
Владивосток, пятница, 28 июля , РИА Vladnews.

Популярный во всем мире газированный напиток Coca-Cola производится, в том числе, и на заводе во Владивостоке. Корреспондент РИА VladNews прошелся по заводу Coca-Cola HBC Россия с фотоаппаратом и пообщался с сотрудниками, которые делают легендарный напиток.

Олег Новиков, оператор водоподготовки:

С моей работы, можно сказать, начинается производство продукции. В нашей компании разработан единый высокий стандарт качества для производства напитков, поэтому подготовка воды – это сложный процесс, и я обязан строго соблюдать все его этапы. Сначала вода попадает в огромные емкости, откуда проходит через песочный фильтр, а затем переходит к ионообменным установкам и обратному осмосу. Здесь из воды удаляют избыток солей для гарантии стабильно приятного вкуса. После этого вода поступает в фильтр тонкой очистки, позволяющий удалить мелкие частички активированного угля, попавшего на предыдущих этапах. Окончательная стадия подготовки воды перед приготовлением любого напитка – ультрафиолетовое облучение для предотвращения роста микроорганизмов. С помощью такого многоступенчатого процесса водоочистки обеспечивается единое качество напитков по всей стране и в мире.

Анастасия Бащук, инженер-химик в лаборатории качества:

В этой лаборатории мы проводим исследования готовых напитков на соответствие установленным требованиям. Каждую партию я проверяю, например, на уровень углекислого газа, уровень сахараистепень «укупорки». Проверки проходят каждые полчаса. Если выявляется какое-то несоответствие нормам, то я провожу исследования образцов с последней точки тестирования. Постепенно мы отсекаем время производства продукции с дефектом. Например, с 10.10 до 10.30. Вся продукция, изготовленная в это время, изымается и направляется в брак. Вот такие строгие условия. Но это происходит редко, на нашем заводе все процессы давно отлажены и производство работает как часы. Мы держим высокое качество продукции, хочется, чтобы покупатели были всегда довольны.

Вячеслав Новиков, оператор упаковочных машин:

Благодаря моей работе каждый день с линии сходят тысячи бутылок с популярными напитками. Розлив и упаковка происходят на одной машине. В нее подается напиток, преформа (заготовка для бутылки), колпачок, а выходит наполненная напитком, укупоренная бутылка. Я контролирую техническое состояние оборудования, слежу, чтобы все производственные процессы шли без сбоев. Дело очень важное, требующее серьезной технической подготовки. От меня зависит качество итогового продукта. Когда осознаю ответственность перед всеми покупателями наших напитков, понимаю, как на самом деле важна моя работа.

Автор фоторепортажа: Сергей Леонов, РИА VladNews

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