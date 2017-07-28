Пьяный житель Владивостока застрелил чужого маламута из охотничьего ружья

Мужчина полностью признал свою вину

Владивосток, пятница, 28 июля , РИА Vladnews.

Житель Владивостока ответит в суде за то, что, будучи пьяным, убил из охотничьего ружья чужую собаку породы маламут, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья. Вину в инкриминируемом ему преступлении по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба) мужчина признал полностью.

Все произошло в поселке Трудовое на улице Надеждинской в конце января этого года. Мужчина шел по улице. Он произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья 12 калибра в собаку, принадлежавшую проживающей в этом районе семье.

Как пояснил хозяин погибшей собаки, он приобрел животное в 2012 году за 15 тысяч рублей (со всеми документами, подтверждающими породистость). Для них она была как член семьи.