Во Владивостоке произошло более 50 аварий за день

Всего за четверг в приморской столице зарегистрировано 285 нарушений ПДД

Владивосток, пятница, 28 июля , РИА Vladnews.

Владивостокцы и гости приморской столицы в минувший четверг нарушили ПДД 285 раз; в 54 случаях нарушения вызвали ДТП (29 с материальным ущербом, 10 - с составлением европротоколов), сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Инспекторы ДПС составили протоколы по 48 эпизодам не предоставления преимущества пешеходам, 13 случаям пьяной езды, 14 эпизодам перевозки не пристегнутых спецсредствами детей, 12 случаям тонировки. Правила парковки нарушил 41 автолюбитель. Сотрудники ДПС остановили 23 автомобиля любителей быстрой езды.

Протоколы о нарушениях ПДД составлены в отношении 66 пешеходов, 10 водителей автобусов и 18 таксистов.