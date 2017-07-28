Женщина получила травмы головы и позвоночника в ДТП во Владивостоке

Автоледи направлена на амбулаторное лечение

Владивосток, пятница, 28 июля , РИА Vladnews.

Автоледи получила травмы головы и позвоночника в ДТП во Владивостоке. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, столкновение автомобилей Toyota Caldina и Mitsubishi Pajero произошло в районе дома №18"а" по улице Снеговой около 11:00.

По предварительным данным, 37-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota Caldina во время движения со стороны улицы Руднева в сторону улицы Карьерной не выполнила требование дорожного знака "Уступи дорогу" - и при повороте налево столкнулась с двигавшимся по главной дороге внедорожником Mitsubishi Pajero.

В результате женщина получила сотрясение головного мозга и дисторсию шейного отдела позвоночника. Направлена на амбулаторное лечение.

Детали ДТП выясняются.

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