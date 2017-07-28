Приморские спасатели отработали разлив нефтепродуктов в порту Сахалина

Учение прошло успешно, заданные цели достигнуты

Владивосток, пятница, 28 июля , РИА Vladnews.

В четверг, 26 июля, на акватории морского порта Пригородное было проведено учение аварийно-спасательного формирования Приморского филиала Морспасслужба Росморречфлота по ликвидации ЧС: по легенде учений, на объекте сахалинской компании произошел разлив нефтепродуктов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Учение прошло успешно, заданные цели достигнуты, поставленные задачи выполнены.

В учении были задействован: тбс «Нефтегаз-55», аварийно-спасательное подразделение с оборудованием для локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (ЛРН).

В ходе проведения учения отработаны действия экипажа тбс «Нефтегаз-55» по развертыванию оборудования ЛРН.

Отработаны элементы:

– оповещение и сбор персонала АСФ;

– постановка задач силам и средствам;

– организация разведки зоны ЧС;

– принятие решений по локализации и ликвидации ЧС имеющимися силами;

– действия персонала при проведении аварийно-спасательных работ.