Эксперты рассказали, чем травились и от чего умирали приморцы

Официальные данные за июнь 2017 года

Владивосток, пятница, 28 июля , РИА Vladnews.

По данным токсикологического мониторинга на территории Приморья в июне 2017 года был зарегистрирован 161 случай острого отравления химической этиологии, в том числе с летальным исходом - 30, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В структуре причин острых отравлений химической этиологии преобладали отравления лекарственными препаратами (26,8%), наркотиками (25,5%) и алкоголем (24,2%). Летальные исходы чаще регистрировались от острых отравлений спиртным и угарным газом.

У детей до 14 лет зарегистрировано 20 случаев острых отравлений химической этиологии. Среди причин острых отравлений химической этиологии у детей в июне 2017 года чаще регистрировались острые отравления лекарствами.