Гражданин КНДР пойман на контрабанде гаджетов и неизвестных таблеток

Назначена экспертиза

Владивосток, пятница, 28 июля , РИА Vladnews.

В аэропорту «Владивосток» в ходе таможенного контроля у иностранца, прилетевшего авиарейсом из города Пхеньян (КНДР), в сопровождаемом им багаже был обнаружен товар, незадекларированный по установленной письменной форме: 57 телефонных трубок с USB-выходом, 2 352 таблеток в блистерах, 100 медицинских катетеров, 29 DVD-дисков и 58 USB-накопителей - все общим весом 14 килограммов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

Товар выявлен при прохождении данным гражданином «зеленого коридора», прохождение через который допускается только при перемещении физическим лицом в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования, не подлежащих таможенному декларированию и при одновременном отсутствии у него несопровождаемого багажа. Но данный товар подлежал обязательному письменному декларированию по установленной форме.

По факту недекларирования указанных товаров Владивостокской таможней возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ. Санкциями данной статьи предусмотрен административный штраф в размере от половины до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами правонарушения, с их конфискацией или без таковой, либо конфискация этих товаров без штрафа.

Назначена товароведческая экспертиза, которая позволит также ответить на вопрос – что за таблетки вез гражданин КНДР.