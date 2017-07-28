Владивосток может стать столицей «Тотального диктанта»

Следующий «Тотальный диктант» пройдет 14 апреля 2018 года.

Владивосток, пятница, 28 июля , РИА Vladnews.

Владивосток поборется за звание столицы «Тотального диктанта», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. Координатор акции должен иметь минимум один год опыта организации проекта.

По словам начальник отдела общего образования краевого департамента образования и науки Александра Евсеева, приморцы всегда очень активно подключаются к участию в подобных мероприятиях. Например, весной во всех 34 муниципалитетах края прошла акция «День сдачи ЕГЭ родителями» – более 600 взрослых успешно сдали настоящий экзамен на знание школьной программы по русскому языку

«Тотальный диктант» – это не просто проверка грамотности участников акции, но и мощный инструмент популяризации русского языка и повышения уровня знаний россиян и иностранцев. На мой взгляд, главная задача этого проекта – сохранить качество русского языка. В XXI веке дети и взрослые привыкли пользоваться гаджетами, необходимость запоминать правила уже не такая острая, как несколько лет назад. Несмотря на это, уровень грамотности приморцев достаточно хороший, это заметно и по результатам ЕГЭ. Однако нам еще есть, к чему стремиться. Многое зависит от преподавателей, для них в рамках стратегической сессии уже прошли курсы повышения квалификации. Мы планируем и дальше продолжать эту работу», – подчеркнул он.

Справочно: «Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции – дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности.