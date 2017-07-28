Погода в Приморье сегодня потенциально опасна

В крае ожидается сильный ветер

Владивосток, пятница, 28 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 28 июля, погода в Приморье оценивается как потенциально опасная, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Гидрометцентр РФ. В крае прогнозируют сильные ветра.

Желтый уровень опасности также присвоен югу, востоку и центру Республики Саха, северу и югу Хабаровского края, Амурской области, побережью Охотского моря, континентальным районам Магаданской области, Сахалинской области, ЕАОи Чукотскому АО.

Ранее агентство сообщало, сегодня в Приморье дождливо.

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