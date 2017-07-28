Судостроительная отрасль ДФО ждет тысячи специалистов

В ближайшие годы рынок труда судостроительной промышленности покажет 40% рост

Владивосток, пятница, 28 июля , РИА Vladnews.

По оценкам экспертов, в ближайшие годы рынок труда судостроительной промышленности на Дальнем Востоке покажет 40% рост. Развитие отрасли в дальневосточном регионе обсудили на заседании международного бизнес-клуба «Диалоги» во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Дальневосточный федеральный округ входит в тройку лидеров судостроительной отрасли России, занимая долю в 15% по количеству предприятий, 12% по численности работников и 9% по объему производства. Точки роста судостроительной промышленности – это Дальневосточный центр судостроения и судоремонта, Амурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре и «Восточная верфь» во Владивостоке. Развитие этого производства – стратегически важная задача, закрепленная в госпрограмме развития судостроения до 2030 года.

«В Морской доктрине РФ, утверждённой Президентом Владимиром Путиным, отмечено, что строительство современных морских судов для обновления российского флота, транспортного, научно-исследовательского и промыслового, а также морской техники для освоения месторождений нефти и газа, должно осуществляться преимущественно на отечественных предприятиях», - отметил генеральный директор АО «Восточная Верфь» Олег Сиденко.

По оценкам экспертов, потребность в новых морских судах достигает более 600 единиц, в том числе морских платформ, атомных и линейных ледоколов, добывающих и транспортных судов. Около 25% этой номенклатуры – крупнотоннажное судостроение – легло в основу судостроительной верфи «Звезда» в Приморье. Как отметил генеральный директор судостроительного комплекса Сергей Целуйко, «Звезда» станет "якорным" проектом промышленного судостроительного кластера на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта.

Одна из важнейших задач для развития этих проектов на Дальнем Востоке - обеспечить кадрами перспективные предприятия. По словам руководителя представительства Агентства по развитию человеческого капитала во Владивостоке Александра Логунова, на сегодняшний день в судостроительной отрасли на Дальнем Востоке заняты порядка 20 тысяч человек, и в ближайшие годы рынок труда в этой сфере покажет опережающий рост.

- По нашим оценкам, до 2022 года потребность в кадрах для судостроительной отрасли вырастет на 40-45%. Это одна из наиболее востребованных в регионе на ближайшие годы профессий. Дальневосточные предприятия активно сотрудничают с колледжами и вузами, практикуя и профориентационную работу, и целевое обучение. «Восточная верфь» ежегодно принимает на практику студентов Инженерной школы ДВФУ и МГУ имени Невельского. 200 студентов в 7 ведущих инженерно-технических вузах от Санкт-Петербурга до Владивостока обучаются по программам целевой подготовки для СК «Звезда», - сообщил он.

Александр Логунов подчеркнул, в связи со значительным ростом потребности в специалистах судостроительной отрасли на Дальнем Востоке отмечается дефицит специалистов на местном рынке труда. В таких случаях Агентство расширяет зону поиска специалистов на другие российские регионы. Так, по результатам встреч с будущими судостроителями-студентами Санкт-Петербургского государственного морского технического университета и Нижегородского государственного технического университета имени Алексеева многие из них заинтересовались работой на Дальнем Востоке и сейчас проходят стажировку в Приморье.

Отметим, в топ-5 наиболее востребованных на Дальнем Востоке профессий в ближайшие годы вошли специалисты в области судостроения и судоремонта, химической промышленности, нефтегазовой добычи и переработки, добычи угля и торфа, а также сельского хозяйства. Будет расти количество занятых в гостиничном бизнесе, финансовом секторе, пищевой промышленности, рыболовстве и аквакультуре, строительстве, транспортно-логистическом комплексе и сфере торговли. Анализ инвестиционных проектов и регионального рынка труда собраны в уникальном справочнике, разработанном АРЧК ДВ. Навигатор востребованных профессий также содержит подробную информацию, в каких учебных заведениях можно получить нужную специальность.

Напомним, ранее Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка предложил представителям общественности поработать над «дальневосточным разделом» в госпрограмме «Образование», наполнив его региональными проектами. Глава Минвостокразвития также подчеркнул, что стартовавшие и планируемые к реализации на Дальнем Востоке инвестиционные проекты создают высокий спрос на рабочую силу. Для их качественной подготовки система образования должна соответствовать опережающему развитию региона.