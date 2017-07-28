Пострадавшие в июле от наводнения жители Приморья получат компенсации 10:40, 28 июля Пострадавшие в июле от наводнения жители Приморья получат компенсации
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна 10:29, 28 июля Погода в Приморье сегодня потенциально опасна (Фото)
Игорь Пушкарев: Дорожные работы в городе тормозят бюрократические пробуксовки 09:58, 28 июля Игорь Пушкарев: Дорожные работы в городе тормозят бюрократические пробуксовки
Новостная лента
Июль, 28 пятница
11:29
Игорь Пушкарев: Дорожные работы в городе тормозят бюрократические пробуксовки
11:29
Новый проект РИА VladNews: Дневник холостяка Эксклюзив
11:29
Богиня приморской криминалистики Аврора Римская: После работы я мысленно снимаю мундир… Эксклюзив
11:24
Во Владивостоке произошло более 50 аварий за день Эксклюзив
11:13
Женщина получила травмы головы и позвоночника в ДТП во Владивостоке Эксклюзив
11:02
Эксперты рассказали, чем травились и от чего умирали приморцы
10:51
Владивосток может стать столицей «Тотального диктанта»
10:40
Пострадавшие в июле от наводнения жители Приморья получат компенсации
10:32
Гражданин КНДР пойман на контрабанде гаджетов и неизвестных таблеток
10:29
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна Фото
10:18
Судостроительная отрасль ДФО ждет тысячи специалистов
10:07
Участница фестиваля «Парус» Евгения Маминова: Владимир Высоцкий – это отдельная Вселенная
09:56
На одной из улиц Владивостока запретят остановку и стоянку Адреса
09:45
За сутки в Приморье потушили пять пожаров
09:34
Два авиарейса из Владивостока задерживаются
09:23
Три междугородних рейса из Владивостока отменены
09:12
Часть Владивостока останется без света сегодня, 28 июля Адреса
09:01
Гороскоп на 28 июля
08:40
Дождь пройдет в Приморье в пятницу, 27 июня
08:12
Гости ВЭФ-2017 побывают на съемочной площадке
07:01
Госдума осенью рассмотрит законопроект о миллионных штрафах за клевету в соцсетях
06:05
Дело Улюкаева направили в Генпрокуратуру
05:36
Управление по делам молодежи администрации Владивостока ищет партнеров
04:21
Таможня раскрыла тайны контрабанды краба в КНР
03:36
Большинство россиян страдает из-за экологических проблем
02:06
РКК "Энергия" заключила контракт на облёт Луны космическими туристами
01:03
Чиновникам не придется объяснять "необъяснимое обогащение"
00:08
Дана Борисова вместо реабилитационного центра попала в секту
Июль, 27 четверг
23:27
«Russian Open»: с чего начинался высококлассный бадминтонный турнир и как прошли соревнования в 2017 году Видео
22:17
Дисквалификацию приморского мэра отменил краевой суд
21:23
Находкинская таможня наложила штрафы на валютчиков почти на миллиард рублей
20:03
В 85 сезон – на месяц раньше! Театр Горького начал подготовку к юбилею Видео
19:26
Администрацию Владивостока посетила делегация военно-морских сил Китая
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4172 (111) от 28 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Бисируем стоя
Прошлогодний «Лотос» дополнят «Сихотэ-Алинем»
Раздел резидентского имущества
Уважаемые военные моряки!
Уважаемые моряки и ветераны Тихоокеанского флота!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Судостроительная отрасль ДФО ждет тысячи специалистов

В ближайшие годы рынок труда судостроительной промышленности покажет 40% рост
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 28 июля , РИА Vladnews.

По оценкам экспертов, в ближайшие годы рынок труда судостроительной промышленности на Дальнем Востоке покажет 40% рост. Развитие отрасли в дальневосточном регионе обсудили на заседании международного бизнес-клуба «Диалоги» во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Дальневосточный федеральный округ входит в тройку лидеров судостроительной отрасли России, занимая долю в 15% по количеству предприятий, 12% по численности работников и 9% по объему производства. Точки роста судостроительной промышленности – это Дальневосточный центр судостроения и судоремонта, Амурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре и «Восточная верфь» во Владивостоке. Развитие этого производства – стратегически важная задача, закрепленная в госпрограмме развития судостроения до 2030 года.

«В Морской доктрине РФ, утверждённой Президентом Владимиром Путиным, отмечено, что строительство современных морских судов для обновления российского флота, транспортного, научно-исследовательского и промыслового, а также морской техники для освоения месторождений нефти и газа, должно осуществляться преимущественно на отечественных предприятиях», - отметил генеральный директор АО «Восточная Верфь» Олег Сиденко.

По оценкам экспертов, потребность в новых морских судах достигает более 600 единиц, в том числе морских платформ, атомных и линейных ледоколов, добывающих и транспортных судов. Около 25% этой номенклатуры – крупнотоннажное судостроение – легло в основу судостроительной верфи «Звезда» в Приморье. Как отметил генеральный директор судостроительного комплекса Сергей Целуйко, «Звезда» станет "якорным" проектом промышленного судостроительного кластера на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта.

Одна из важнейших задач для развития этих проектов на Дальнем Востоке - обеспечить кадрами перспективные предприятия. По словам руководителя представительства Агентства по развитию человеческого капитала во Владивостоке Александра Логунова, на сегодняшний день в судостроительной отрасли на Дальнем Востоке заняты порядка 20 тысяч человек, и в ближайшие годы рынок труда в этой сфере покажет опережающий рост.

- По нашим оценкам, до 2022 года потребность в кадрах для судостроительной отрасли вырастет на 40-45%. Это одна из наиболее востребованных в регионе на ближайшие годы профессий. Дальневосточные предприятия активно сотрудничают с колледжами и вузами, практикуя и профориентационную работу, и целевое обучение. «Восточная верфь» ежегодно принимает на практику студентов Инженерной школы ДВФУ и МГУ имени Невельского. 200 студентов в 7 ведущих инженерно-технических вузах от Санкт-Петербурга до Владивостока обучаются по программам целевой подготовки для СК «Звезда», - сообщил он.

Александр Логунов подчеркнул, в связи со значительным ростом потребности в специалистах судостроительной отрасли на Дальнем Востоке отмечается дефицит специалистов на местном рынке труда. В таких случаях Агентство расширяет зону поиска специалистов на другие российские регионы. Так, по результатам встреч с будущими судостроителями-студентами Санкт-Петербургского государственного морского технического университета и Нижегородского государственного технического университета имени Алексеева многие из них заинтересовались работой на Дальнем Востоке и сейчас проходят стажировку в Приморье.

Отметим, в топ-5 наиболее востребованных на Дальнем Востоке профессий в ближайшие годы вошли специалисты в области судостроения и судоремонта, химической промышленности, нефтегазовой добычи и переработки, добычи угля и торфа, а также сельского хозяйства. Будет расти количество занятых в гостиничном бизнесе, финансовом секторе, пищевой промышленности, рыболовстве и аквакультуре, строительстве, транспортно-логистическом комплексе и сфере торговли. Анализ инвестиционных проектов и регионального рынка труда собраны в уникальном справочнике, разработанном АРЧК ДВ. Навигатор востребованных профессий также содержит подробную информацию, в каких учебных заведениях можно получить нужную специальность.

Напомним, ранее Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка предложил представителям общественности поработать над «дальневосточным разделом» в госпрограмме «Образование», наполнив его региональными проектами. Глава Минвостокразвития также подчеркнул, что стартовавшие и планируемые к реализации на Дальнем Востоке инвестиционные проекты создают высокий спрос на рабочую силу. Для их качественной подготовки система образования должна соответствовать опережающему развитию региона.

comments powered by Disqus
Похожие новости
На одной из улиц Владивостока запретят остановку и стоянку
09:56, 28 июля 2017 На одной из улиц Владивостока запретят остановку и стоянку

На этой улице будет работать эвакуатор

Два авиарейса из Владивостока задерживаются
09:34, 28 июля 2017 Два авиарейса из Владивостока задерживаются

В расписании владивостокского аэропорта произошли изменения

Три междугородних рейса из Владивостока отменены
09:23, 28 июля 2017 Три междугородних рейса из Владивостока отменены

В расписании владивостокского автовокзала произошли изменения

Часть Владивостока останется без света сегодня, 28 июля
09:12, 28 июля 2017 Часть Владивостока останется без света сегодня, 28 июля

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Гороскоп на 28 июля
09:01, 28 июля 2017 Гороскоп на 28 июля

Главное – не зевать!

Дождь пройдет в Приморье в пятницу, 27 июня
08:40, 28 июля 2017 Дождь пройдет в Приморье в пятницу, 27 июня

В этот день погода во Владивостоке за многолетний ряд наблюдений (1917–2015 гг.) была тёплой

Госдума осенью рассмотрит законопроект о миллионных штрафах за клевету в соцсетях
07:01, 28 июля 2017 Госдума осенью рассмотрит законопроект о миллионных штрафах за клевету в соцсетях

Необходимо внести поправки в КоАП