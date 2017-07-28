Игорь Пушкарев: Дорожные работы в городе тормозят бюрократические пробуксовки

Временно отстранённый от должности глава Владивостока прокомментировал дорожную ситуацию в городе

Владивосток, пятница, 28 июля , РИА Vladnews.

Временно отстранённый от должности глава Владивостока Игорь Пушкарев прокомментировал дорожную ситуацию во Владивостоке, сообщает РИА VladNews.

На своей странице в социальной сети Игорь Пушкарев написал: "Во Владивостоке идёт сезон дорожных работ. Традиционно это доставляет неудобства горожанам, но все понимают, что дороги и тротуары нужно ремонтировать. Однако в этом году администрация в очередном раз столкнулась с задержкой финансирования от региональных и федеральных властей. Это не в первый раз. Подобная ситуация повторяется каждый год, поэтому, когда я только начинал свою работу на посту главы г.Владивосток, я понимал, что нужно выстраивать систему максимально независимую от других уровней власти для повышения эффективности работы.

В период подготовки к Саммиту АТЭС-2012 данная система показала свою эффективность. Все запланированные работы были сделаны в срок, а Владивосток, в новом облике, встретил гостей крупнейшего международного мероприятия.

Однако следствие расценило мою работу как нарушение закона. С одной стороны, понятно, откуда следователю знать, что такое муниципальная служба и работа в жёстких бюджетных ограничениях. С другой, сейчас всё достигнутое утеряно и нет тех, кто может кредитовать и вкладывать свои личные средства (как оказалось это наказуемо). Достигнутые договорённости сошли на нет, и "бюрократические пробуксовки" тормозят дорожные работы в городе.

Поэтому прошу всех жителей города отнестись с пониманием к этим неудобствам!"

Как ранее сообщало РИА VladNews, 25 июля в администрации Владивостока состоялась пресс-конференция с заместителем главы администрации Владивостока - начальником управления дорог и благоустройства Леонидом Вильчинским. Вице-мэр рассказал представителям средств массовой информации о текущих ремонтных работах дорожной инфраструктуры города, а также реализации федеральных программ «Безопасные и качественные программы» и «Формирование современной городской среды».

«В этом году мы приступили к реализации программы «Безопасные и качественные дороги». Впервые федеральная программа рассчитана на обновление муниципальной улично-дорожной сети», - сказал вице-мэр. - В эту программу мы включили основные магистрали. Среди основных задач программы - приведение к нормативным нормам как можно большего процента улично-дорожной сети, а также сокращение количества мест концентрации ДТП при помощи комплекса мер – барьерных ограждений, дополнительных дорожных знаков, светофоров», - отметил Вильчинский.

Вместе с тем, центральной темой пресс-конференции стали проблемы, с которым приходится сталкиваться городским властям в нынешний сезон ремонтных работ. В частности, подрядчиками в этом году стали малоизвестные организации «Автобан», «Подземстрой», «Стройсети» и «Федералстрой», который предложили наименьшую сумму за выполнение работ.

«Мы подрядчиков не выбираем, их выбирает 44-ФЗ, – пожимает плечами Вильчинский. – Кто победил на аукционе, тот и организует работы. Основной критерий аукциона – это цена. Кто дал цену ниже, тот и побеждает. Хотя я считаю, что это неправильно. Главным фактором должно быть наличие людей, механизмов и опыта. Но закон есть закон. Крупные подрядчики отказываются выходить на аукционы по городу. И «Примавтодор», и «Трансстроймеханизация» не хотят работать в сложных условиях городской сети из-за транспортного и пешеходного трафика, большого количества коммуникаций и стесненности условий работы».

Однако главной проблемой стали проволочки с выделением финансирования для осуществления ремонтных работ. Дело в том, что ремонт производится на условиях софинансирования с трёх уровней бюджета: городского, регионального и федерального. С момента заключения контракта свои обязательства выполнила только городская администрация, в результате чего, из-за нехватки средств подрядчики не могут даже закупить строительные материалы для продолжения ремонтных работ.

«Москва молчит. Все требуют работы, качества и аккредитации, но организации не готовы поставлять сегодня бесплатные материалы. Согласно графику, мы должны всю работу на объектах закончить в октябре. Есть определенные сложности и с погодой, и с финансами. Некоторые организации не рассчитали свои силы и набрали объемов, которые не могут закрыть своими ресурсами. Мы с ними боремся, контролируем, заставляем их организовать работу в три смены. Пока три организации у нас идут в графике, одна несколько сбилась с графика», - поясняет Вильчинский.

Эксперты отмечают, что сложившаяся ситуация является прямым отголоском ареста Игоря Пушкарёва.

«Сложившаяся ситуация – это наглядный пример того, насколько была эффективна системы дорожных работ при Игоре Пушкарёве. Наличие выстроенных связей с поставщиками строительных материалов, было отличной страховкой от подобных проволочек для подрядчиков, - отмечает политолог Павел Наливайко. - Подобные сложности наглядно иллюстрируют как работала Администрация все эти годы. Большую часть дорожных работ брало на себя муниципальное предприятие «Дороги Владивостока», так как другие организации попросту не подавали заявок на участие в аукционах. Поставщиком материалов в беспроцентный кредит была компания «Востокцемент», которая годами оперативно предоставляла инертные материалы и изделия для ремонта, ведь другие компании не хотели работать себе в убыток. И эта система работала на протяжении почти десяти лет. Однако сейчас главу Владивостока обвиняют именно в построении этой схемы работы, так как с обратной стороны курс на эффективность выглядит как намеренное нарушение закона».

Стоит отметить, что основное обвинение мэру Владивостока Игорю Пушкарёву действительно касается злоупотребления должностными полномочиями. По версии следствия, градоначальник якобы организовал схему, при которой МУПВ «Дороги Владивостока» постоянно выигрывал аукционы на проведение дорожных работ, а единственным поставщиком стройматериалов была компания родственников мэра города. Но теперь становится понятно, что та самая компания «Востокцемент», которая в 2016 году простила городу стройматериалов почти на 1 млрд. рублей, сработала себе в убыток. Что касается мэра, то он построил такую систему, которая основывалась в первую очередь на доверие и авторитете, но никак не нарушении закона.

Напомним, Игорь Пушкарёви Андрей Лушников находятся под арестом в СИЗО «Матросская тишина» до 1 сентября. Андрею Пушкарёву также был продлён домашний ареств Москве до 30 сентября 2017 года.

Отметим, что свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлялследствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

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