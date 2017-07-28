Участница фестиваля «Парус» Евгения Маминова: Владимир Высоцкий – это отдельная Вселенная

Занятия с педагогами и репетиции проходят вечерами, для удобства артистов, ведь сцена для большинства из них – интересное хобби

Владивосток, пятница, 28 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке полным ходом идет подготовка к гала-концерту второго фестиваля имени Владимира Высоцкого «Парус», который состоится завтра, 28 июля, в 17 часов в амфитеатре Спортивной набережной. Артисты, вышедшие в финал, продолжают работать с режиссером-постановщиком, педагогами по вокалу и стилистами. Участникам помогают шлифовать вокальное и актёрское мастерство, отрабатывать сценическую речь, создавать образы и подбирать костюмы.

Занятия с педагогами и репетиции проходят вечерами, для удобства артистов, ведь сцена для большинства из них – интересное хобби. Евгения и Полина Маминовы – мать и дочь – выбрали для исполнения на фестивале «Балладу о борьбе».

«Борьба – это вся наша жизнь, слова песни это еще раз подтверждают, - считает Полина Маминова. – Творчество Владимира Высоцкого мы изучали в школе на уроках литературы, но теперь мне хочется изучить его ещё больше. Ведь пропустить эти великие слова через себя – бесценно».

«Эта песня обо всём - о жизни, о взрослении, принципах и приоритетах, о том, как правильно выбрать путь свой в жизни. Мне было важно, чтобы моя дочь прочувствовала балладу, - рассказала Евгения Маминова. – Владимир Высоцкий – это отдельная Вселенная. И только сейчас, возможно, в силу возраста я смогу разобраться в его творчестве. Безусловно, нужны горожанам такие фестивали, как «Парус». Они ещё раз обращают к словам Владимира Семёновича, ведь то, что он делал – это о жизни и навсегда, это разговор с самим собой, который помогает обрести себя. Я горжусь, что у нас в городе есть такой фестиваль и поющий памятник Высоцкому».

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор кафедры сольного пения и оперной подготовки Дальневосточного государственного института искусств Виктор Галкин разбирает тексты песен с участниками фестиваля, объясняет технику сценической речи.

«За две недели репетиций после отборочного тура у финалистов прогресс есть, - отмечает Виктор Галкин. – Участники понимают, что хотел донести автор, но и демонстрируют своё отношение к тексту. Они уходят от шаблона, понимая, что «Парус» - это не конкурс двойников, не попытка исполнить так, как исполнял Владимир Семёнович. Репетиции у нас проходят по выходным и вечерами по будням – до поздней ночи. Все работают с отдачей».

В ходе гала-концерта второго фестиваля «Парус» артисты исполнят Высоцкого вживую, часть композиций прозвучит под струнный квартет, часть номеров будут сопровождаться выступлением танцоров. Дополнят впечатления оригинальные декорации.

«Победители фестиваля – обладатель Гран-при и лауреаты – будут определены в ходе гала-концерта. Призовой фонд – 40 000 рублей, - рассказал директор МКУК "Дом культуры "Владивосток" Алексей Скуридин. – Фестиваль объединил горожан разных возрастов и профессий. Отборочный тур прошли порядка 30 артистов, которые и выйдут на сцену уже в пятницу, 28 июля. Учитывая, что в фестивале участвуют любители и профессионалы, дети и люди почтенных лет, фестиваль можно назвать по-настоящему народным. Как и творчество Владимира Семёновича».

Первый фестиваль «Парус» состоялся в приморской столице по инициативе главы Владивостока Игоря Пушкарёва в 2016 году. Огромный интерес к мероприятию ещё раз подтверждает, что творчество легендарного артиста близко жителям Владивостока. Об этом говорит и то, что литературные мероприятия и небольшие концерты проходят около памятника Высоцкому по нескольку раз в год. Горожане читают стихи, поют вместе с бардами известные и любимые уже несколькими поколениями песни и просто приходят сюда, чтобы послушать музыкальные композиции, которые звучат здесь постоянно.

Напомним, ещё одно по-настоящему знаковое место - это памятник Владимиру Высоцкому - появилось во Владивостоке в 2013 году. Сейчас в Театральном сквере, где на ступеньках амфитеатра Владимир Семёнович как будто исполняет свои песни, постоянно собираются почитатели творчества поэта. Первый в России поющий памятник Высоцкому появился во Владивостоке по инициативе главы Владивостока Игоря Пушкарёва. Установить памятник Владимиру Высоцкому – давняя мечта главы города Игоря Пушкарёва. До открытия в течение двух лет он вместе с художниками и творческой общественностью выбирал эскиз скульптуры. 25 июля 2013 года в Театральном сквере состоялось открытие памятника легендарному артисту.