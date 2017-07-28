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Общество

На одной из улиц Владивостока запретят остановку и стоянку

На этой улице будет работать эвакуатор
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 28 июля , РИА Vladnews.

В городе будет установлен дополнительно один комплект дорожных знаков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Новый дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена» с дополнительной табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» появится в ближайшее время в районе дома № 53 по улице Тухачевского.

Автомобилистам стоит быть внимательнее и обращать внимание на новые дорожные знаки.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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