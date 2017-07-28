За сутки в Приморье потушили пять пожаров

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, пятница, 28 июля , РИА Vladnews.

За сутки в Приморье организована работа по тушению пяти техногенных пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Для ликвидации последствий ДТП силы и средства МЧС не привлекались.

На тушении было задействовано 46 человек личного состава и 15 единиц техники.

По состоянию на семь часов утра в Приморском крае термических аномалий не выявлено.

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