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Политика и экономика

Гости ВЭФ-2017 побывают на съемочной площадке

Интерактивная зона, стилизованная под съемочную площадку, дополнит павильон Приморья
Владивосток, пятница, 28 июля , РИА Vladnews.

Интерактивная зона, стилизованная под съемочную площадку, дополнит павильон Приморья, который будет открыт для участников третьего Восточного экономического форума в рамках фестиваля «Улица Дальнего Востока» на набережной ДВФУ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Здесь разместятся девять павильонов субъектов ДФО. Экспозиция Приморья будет состоять из двух основных объектов: прошлогоднего павильона «Лотос» и нового – «Сихотэ-Алинь». Гости площадки смогут не только посмотреть выставки и музейные экспонаты, но и попробовать коктейли из приморских дикоросов и оригинальные продукты местных производителей в эко-баре.

Как сообщили в краевом департаменте культуры, на площадке Приморья будет также открыта интерактивная зона «Камера! Мотор! Снято!».

«Мы готовим экспозицию, стилизованную под съемочную площадку – с рельсами, краном, осветительными приборами, режиссерскими креслами и другими атрибутами. Здесь будет работать профессиональный оператор, который запишет видеопожелания гостей форума, к концу ВЭФ будет смонтирован фильм. Здесь же все желающие смогут сфотографироваться и оставить свои данные, чтобы попасть в актерскую базу для массовки. Любой желающий сможет сфотографироваться с реквизитом», – рассказали специалисты.

В брендированном трейлере для гримерки артистов будет размещена информация о международном кинофестивале «Меридианы Тихого», который откроется во Владивостоке сразу по окончании форума. Гости павильона смогут узнать об уникальной краевой Кинокомиссии – первой государственной кинокомиссии, созданной на территории РФ.

Побывать на фестивале смогут не только участники ВЭФ, но и остальные жители и гости Приморья. Планируется также, что в течение нескольких дней после окончания форума на «Улицах Дальнего Востока» будут организованы экскурсии для детей.

Напомним, ВЭФ учрежден Указом президента России Владимира Путина для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По мнению Губернатора Владимира Миклушевского, ВЭФ – это хорошая возможность представить край на российской и международной арене, «яркая демонстрация того, что Приморье – это перспективная территория, где выгодно вести бизнес, работать, где можно реализовать себя».

В этом году Восточный экономический форум пройдет на острове Русский уже в третий раз. Ежегодно в крае проводится колоссальная работа по подготовке к приему на своей территории участников и гостей ВЭФ. Сформированы специальные рабочие группы по различным направлениям, четыре из них возглавляет лично Владимир Миклушевский: по размещению участников и гостей форума, инфраструктуре, транспорту и волонтерам.

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