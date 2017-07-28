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Управление по делам молодежи администрации Владивостока ищет партнеров

Принимаются любые творческие идеи
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 28 июля , РИА Vladnews.

Управление по делам молодежи администрации Владивостока приглашает руководителей общественных объединений, организаторов проектов различных направлений (вокал, танцы, искусство и так далее), а также творчески активных молодых людей для сотрудничества, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрацию города.

Как отметили в управлении по делам молодежи, принимаются любые творческие идеи, а задача администрации города - постараться совместно их реализовать. После рассмотрения предложений и поиска возможных путей взаимодействия в мэрии пройдет сбор партнеров. Собрание запланировано на конец текущего года.

Поделиться своими идеями, рассказать о своей организации или проекте, обсудить сотрудничество можно по телефону 222-08-38 (Илья Захаров), либо связаться по электронной почте: udm@vlc.ru.

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