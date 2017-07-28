Дело Улюкаева направили в Генпрокуратуру

По версии следствия, чиновник незаконно потребовал от представителя компании «Роснефть» взятку

Владивосток, пятница, 28 июля , РИА Vladnews.

Дело бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого во взяточничестве, направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Об этом заявила судья в Мосгорсуде, передаетТАСС. На заседании рассматривается жалоба на очередное продление Улюкаеву срока домашнего ареста.

«Следователь на заседание не явился, но прислал отзыв, в котором указал, что в настоящее время дело передано в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения», — цитирует ее РИА Новости.

Как напоминает агентство, ранее следствие заявляло, что СК планирует передать дело бывшего главы Минэкономразвития в суд до конца лета.

Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года. По версии следствия, чиновник незаконно потребовал от представителя компании «Роснефть» взятку в два миллиона долларов за законную выдачу положительного заключения по сделке о приобретению госпакета акций «Башнефти». В тот же день его отправили под домашний арест на два месяца, а президент уволил его с должности главы Минэкономразвития.