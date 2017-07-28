Большинство россиян страдает из-за экологических проблем

Министерство природных ресурсов и экологии РФ планирует ввести систему поощрений граждан за выявление случаев нанесения вреда окружающей среде

Владивосток, пятница, 28 июля , РИА Vladnews.

Почти две трети россиян подвержены влиянию негативных экологических факторов из-за загрязнения питьевой воды, атмосферного воздуха и почвы, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на Примпогоду.

Почти треть российских регионов — 27 — входит в список территорий с «ярко выраженными санитарно-гигиеническими проблемами». Среди таких регионов Амурская и Магаданская области, Якутия, Пермский край, Архангельская область, республики Дагестан, Ингушетия, Карелия и Коми, Иркутская область, Хакасия, Курганская, Ивановская и Тверская области, Еврейская автономная область, Новгородская, Кемеровская, Владимирская и Смоленская области, Хабаровский, Забайкальский и Красноярский края, Челябинская, Кировская, Мурманская и Свердловская области, Приморский край. Донской отметил, что наибольший риск для здоровья представляет низкое качество воздуха.

Так, в 2012 году в панъевропейском регионе более полумиллиона случаев преждевременной смерти было связано с качеством атмосферного воздуха, 100 тысяч случаев — с качеством воздуха в помещениях. По статистике Всемирной организации здравоохранения, ежегодно плохая экология является причиной почти 13 миллионов смертей, 19 % онкологических заболеваний и трети болезней детей в возрасте до пяти лет. В связи с этим Министерство природных ресурсов и экологии РФ планирует ввести систему поощрений граждан за выявление случаев нанесения вреда окружающей среде.



