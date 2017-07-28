Теперь требуется увязать экономические вопросы с техническими

Владивосток, пятница, 28 июля , РИА Vladnews.

В ракетно-космической корпорации «Энергия» сообщили о подписании предварительного контракта на облёт Луны космическими туристами с зарубежной компанией.

«У нас уже есть подписанный предварительный контракт, по которому уже финансовые условия наступают», — сообщил журналистам глава ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев. Он добавил, что теперь требуется увязать экономические вопросы с техническими. «Пока без подходящего инвестора, думаю, будет сложно поднять эту тему», — отметил руководитель РКК «Энергия».

По его словам, «технически» работа уже идёт. «И мы готовы это сделать», — говорит Владимир Солнцев. Инвестор, по его словам, потребуется для финансирования модернизации космического корабля «Союз».

«Одно дело — тот „Союз“, который летает на МКС, и другое — который должен полететь к Луне. Они отличаются: это и другие системы дозаправки и дальней радиосвязи, и возвращение со второй космической скоростью. Для всего этого нужен инвестор», — подчеркнул Солнцев.

В апреле РКК «Энергия» подписала контракт с корпорацией Boeing на пять мест для полётов космических туристов к МКС. «С Boeing мы уже реализовали сделку по расширению космического туризма. На сегодняшний день у нас подписан контракт, где мы продаём в итоге первые пять мест», — заявил тогда Владимир Солнцев.

Автор: Владимир Мироненко

Источник: 3dnews.ru