Дана Борисова вместо реабилитационного центра попала в секту

​Вот уже три месяца благодаря ток-шоу «Пусть говорят с Андреем Малаховым» вся страна следит за лечением от наркомании известной телеведущей

Владивосток, пятница, 28 июля , РИА Vladnews.

Эксперты в области зависимости видят в процессе, выставленном на всеобщее обозрение, не чудесное спасение, а «обман населения с целью выкачки у него последнего бабла». А специалисты по сектам узнали в Никите Лушникове, нареченном спасителем Даны Борисовой, «правую руку» Сергея Бритвенко — лидера украинской неопятидесятнической секты «Царство Бога», адепты которой участвовали в Евромайдане

О чем не сказали на «Первом канале»?

Конечно, на «Первом канале» не рассказали об истории Национального антинаркотического союза (НАС), учрежденного благотворительным фондом «Центр здоровой молодежи» (ЦЗМ). Да и председатель правления НАС Никита Лушников, а по совместительству — владелец сети реабилитационных центров-филиалов ЦЗМ, выступающий постоянным экспертом программы «Пусть говорят» по вопросам наркомании, о своем отношении к неопятидесятникам не распространяется, хотя доказательств его связей с деструктивной сектой Бритвенко в открытых источниках уйма. Более того, еще в 2014 году Русская православная церковь отказалась сотрудничать с ЦЗМ и его структурами из-за их связей с сектантской организацией, «пасторы» которой вменяют руководителям реабилитаций наркозависимых обозначать характер их центров как светский, евангельский, православный, дабы заполучить административную и политическую поддержку и финансирование. Об этом говорится в общецерковном циркуляре, подписанном епископом Пантелеймоном, викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, возглавляющим Отдел по церковной благотворительности и социальному служению.

Зато на «Первом канале» во всех красках описали историю несчастной Даны Борисовой. В конце апреля этого года мама телеведущей Екатерина Ивановна обратилась к Андрею Малахову с просьбой спасти дочь от наркомании. Буквально через неделю вышел второй выпуск программы «Пусть говорят» по этой теме. В нем показали, как телеведущую обманным путем вывезли в Таиланд. Дане сказали, что там она будет вести реалити-шоу, а на самом деле ее поместили в реабилитационный центр Никиты Лушникова. Начало «тайского вояжа» Лушников старательно фиксировал на мобильный телефон, называя происходящее «стартом новой жизни Даночки».

В новой жизни у Даны отобрали телефон, заставили ежедневно заниматься спортом, общаться с психологами и ходить на групповые занятия. В общем, жить по правилам центра для зависимых. При этом в первые дни телеведущая ничего не ела и почти не спала. Как выяснилось уже в третьей передаче «Пусть говорят», вышедшей в конце июня, Дана привезла с собой в Таиланд наркотики, и пока ее не застукали за их употреблением, с помощью них свыкалась со своей участью.

Ложь во спасение?

«Я признала свою зависимость через две недели после того, как попала на реабилитацию. Сначала я была в отрицании. Лежала, плакала, не ходила на группы, — говорила Дана Борисова, сидя в студии Андрея Малахова. — Я благодарна за эту ложь во спасение. За то, что вы меня туда запихнули».

Спустя месяц после начала реабилитации, стоимость которой — 350 тысяч рублей в месяц, загоревшая под тайским солнцем телеведущая рассказывала, как круто изменилась ее жизнь, вставляя в свой монолог о выздоровлении сленговые слова, используемые анонимными наркоманами, чем очень повеселила пользователей соцсетей, состоящих в сообществах, посвященных 12-шаговой программе.

Но еще больше людей, столкнувшихся с зависимостью, насмешило заявление телеведущей, что она открывает свой реабилитационный центр в Таиланде, чтобы помогать таким же, как она, потерявшимся людям.

Поясним, мужчина с надписью «НЛП» на шапке — это Максим Сафин, бывший реабилитант, который зарабатывает большие деньги, обещая зависимым выздоровление с помощью НЛП-технологий. Те, кто лечатся по программе «12 шагов анонимных наркоманов», в подобные практики не верят.

Не верят истории, а уж тем более выздоровлению Даны Борисовой, и профессионалы. Валентина Новикова, клинический психолог, консультант по химической зависимости, международный тренер по организации и проведению процессов терапии зависимости и созависимости, назвала рекламой шарлатанов то, что так усердно крутят на федеральном канале. К слову, повтор третьего выпуска «Пусть говорят» о 40-летней телеведущей вышел 25 июля.

Валентина Новикова: «Это выкачка бабла с отчаявшихся родителей наркоманов»

В недавнем интервью «Общественному контролю» Валентина Новикова рассказывала о многочисленных реабилитационных центрах для наркоманов в России, которые нарушают закон о психиатрической помощи, поскольку больных увозят далеко от дома и удерживают в закрытых центрах насильно, запрещая общаться с родными и контролируя каждый шаг реабилитанта. При этом близкие зависимых готовы отдать дельцам, далеким от наркологии, последнее, веря громкой рекламе, которую проплачивают эти центры. Вот и сейчас Валентине Новиковой стыдно за то, что фейковую наркологию тиражирует центральное телевидение, позоря при этом программу 12 шагов, поскольку ее нельзя продавать, на нее надо ориентировать.

— Если бы Дана Борисова оказалась в настоящем реабилитационном центре для зависимых, то спустя месяц трезвости она бы не полезла в эфир говорить о своем выздоровлении. Наркомания — это прогрессирующая неизлечимая болезнь. Она только начала бы понимать себя. Месяц — это ни о чем. Это только начало большого пути. Если бы специалисты увидели эту программу, они бы плюнули в экран. Хорошо, что телевизор смотрят не все. Но тут расчет на быдло, коим считают зависимых и их родственников Лушников и компания. Это делается для того, чтобы люди клюнули на известное имя и понесли им последние деньги. А в реабилитационный центр, который откроет Дана Борисова, идти равносильно смерти. Она еще не просохла, какие решения она может принимать своей больной головой? Она вообще сырая, чтобы консультировать! Но таких центров, как в Таиланде, где консультируют такие же непрофессионалы, полно. Те, кто их открывают, — враги народа, — поделилась своим мнением с «Общественным контролем» Валентина Новикова.

Эксперт напомнила, что Лушников известен как не самый вменяемый человек, который мечтает о создании новой религии и собственной армии.

— Тут все очень сложно. Это политическая тема, украинская идеология. Доверять ему своих детей, платя за это сотни тысяч рублей, опасно. Ведь болезнь в итоге не лечится, а усугубляется. Очень часто после его ребцентров люди срываются, а идти заново лечиться, но к настоящим специалистам, не хотят, потому что разочаровываются в лечении. Поэтому зависимые массово гибнут. От передоза, от суицида. Это обман ради выкачки бабла, — отметила Валентина Новикова.

«Первый канал» рекламирует фейковую наркологию, как рекламировал Кашпировского и Чумака

Координаторы интернет-сообщества «#ЦЗМ_секта» Виталий Туминский и Виталий Барабанов с Новиковой солидарны.

— «Первый канал» рекламирует НАС и Лушникова, как когда-то по телевизору рекламировали Кашпировского и Чумака. И это шоу людям нравится. С помощью Даны Борисовой НАС пытается внушить, что помещать против воли и насильно удерживать в реабилитационном центре — это нормально. Но на практике к зависимости у человека прибавляется злость и обида на тех, кто его сдал в центр. Это никак не способствует очищению. Да и лечения как такового нет, потому что нет профессиональной психологической помощи. Более того, после такой «реабилитации» часто бывают передозировки, — рассказали «Общественному контролю» Виталий Туминский и Виталий Барабанов, которые помогают пострадавшим от фейковой наркологии по всей стране.

Историю с Даной Борисовой они называют возмутительным пиаром и показухой. Телеведущая в Таиланде чувствует себя комфортно, но другие реабилитанты, которым довелось побывать в терапевтических лагерях НАС за границей, рассказывают, что условия проживания были отвратительными, хоть и платили они от 120 тысяч рублей в месяц в Таиланде и от 100 тысяч — в Израиле. А работали в этих центрах не профессиональные консультанты, а бывшие зависимые, которые ничем реально помочь не могут. Но они оказались в системе, из которой сложно вырваться, потому что химическую зависимость заменили на социальную, психологическую.

Александр Невеев, кандидат психологических наук, эксперт по культам, который нередко оказывается в качестве гостя в студии Андрея Малахова, признался «Общественному контролю», что тоже не доволен историей Даны Борисовой.

— Я считаю, что это от начала и до конца рекламный проект. Не очень известную телеведущую с не слишком успешной карьерой решили использовать, с моей точки зрения, для рекламы Национального антинаркотического союза. Думаю, Дане платят за участие в этом проекте, — сказал Александр Невеев.

По его мнению, Никита Лушников, являющийся ветеринаром по образованию, придумал эту историю с Даной Борисовой, потому что он по своей сути — эдакий современный Чичиков, который знает, кому и что надо говорить, кого надо покупать, а кого — соблазнять идеями социального служения и благотворительности.

Александр Невеев: «Ветеринар не понимает психологии наркомана»

— Герой Гоголя обнаружил золотую жилу в виде получения кредита под залог мертвых душ, а Лушников понял, что на псевдореабилитации наркоманов можно зарабатывать большие деньги. Основное конкурентное преимущество структур Лушникова в том, что, как я понимаю, в отличие от наркологических диспансеров, они предлагают насильно изымать наркомана из семьи и насильно удерживать его в центре. Родителей, родственников наркомана такой расклад устраивает: с одной стороны, это позволяет защититься от наркомана (от краж, демонстративных попыток самоубийства и насилия с его стороны), с другой стороны, это создает иллюзию трезвости. Действительно, если физически исключить доступ наркомана к наркотикам, то употребить наркотик он не сможет. Вот только идет ли тут речь о настоящем выздоровлении? — говорит эксперт по сектам.

Александр Невеев отмечает, что если мы посмотрим видео, в которых Дана делится своим опытом пребывания в центре, мы увидим, что о подлинной реабилитации речи не идет, речь идет о том, что ее свободу ограничивают, ее связи с внешним миром контролируют, а ее время занимают бессмысленной с точки зрения целей реабилитации активностью. Таким образом, Дана полностью зависит от центра и его руководителей.

— Если мы исходим из того, что наркоман склонен к зависимому поведению, то непонятно, для чего его помещают в зависимое положение? Как постоянный контроль и зависимость от центра могут научить человека самостоятельности, ответственности и независимости, я не понимаю. Скорее, тут речь о подмене одной зависимости на другую: фигурально выражаясь, из раба наркотика человек превращается в раба реабилитационного центра. К тому же такой жесткий внешний контроль может создать для человека ситуацию выученной беспомощности, которая лежит в основе возникновения психических расстройств и суицидарного поведения. Если этот центр работает на основе научно обоснованных программ, непонятно, почему в нем игнорируются эти психологические явления. Статистика по всем центрам такого рода тоже неутешительна: если выздоровления и происходят, то их слишком мало и доказательством эффективности программ они не являются. К тому же людей, которые сбежали из центра и прекратили свое участие в программах, Лушников и подобные ему деятели просто не учитывают, хотя правильный подход заключается в том, что их надо приплюсовывать к тем, кому программа реабилитации не помогла, — считает Александр Невеев, отмечая при этом, что ветеринар вряд ли поймет психолога.

— Возможно, Лушникову действительно кажется, что он кому-то помогает, помимо себя и своих покровителей и соратников. Но мне стыдно, что в моей стране возможна такого рода реклама самых настоящих шарлатанов на федеральном канале, — заключил собеседник «Общественного контроля».

Автор: Лев Самохин

Источник: vsenov.ru