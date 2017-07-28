Накал страстей перед выборами в Думу Владивостка растет

Накал страстей перед выборами депутатов Думы Владивостка растет

Владивосток, понедельник, 31 июля , РИА Vladnews.

Накал страстей перед выборами депутатов Думы Владивостка растет, сообщает РИА VladNews.

Владивостокская городская муниципальная избирательная комиссия приняла решения о заверении списков кандидатов в депутаты Думы города Владивостока от четырех избирательных объединений: Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Приморском крае, Регионального отделения политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Приморском крае, Приморского регионального отделения Политической партии ЛДПР - Либерально - демократической партии России, Приморского краевого отделения Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".

Заседание ВГМИК, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации списка кандидатов, выдвинутого Приморским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», состоится 2 августа 2017 года в 17.00.

Приморские эксперты детально проанализировали списки претендентов на попадание в Думу Владивостока, выдвинутых от региональной «парламентской пятёрки», после чего отметили ряд интересных деталей.

1. В итоговые партийные списки попало всего 17 депутатов четвёртого созыва Думы Владивостока («Единая Россия» 13 из 24 депутатов, КПРФ 2 из 5 депутатов, ЛДПР 1 депутат, «Справедливая Россия» 1 из 3 депутатов). Учитывая возможные результаты выборов, новый созыв Думы обновится на 60-70 %.

2. Сразу несколько партий используют «имиджевых паровозов» для продвижения своих подопечных в Думу. От партии «Единая Россия» это депутаты ЗС ПК О. Вельгодский (тер. группа № 5) и Ю. Корсаков (тер. группа № 6), а от КПРФ депутаты ЗС ПК А. Ищенко (тер. группа № 9) и В. Беспалов (тер. группа № 14).

3. Ожидаемо партии подходят формально к выдвижению в округах и тер. группах. Это прослеживается в ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», РППС и связано в первую очередь с низкой активностью региональных отделений и отсутствием интереса со стороны лидеров общественного мнения. В итоге партии вынуждены закрывать «дырки» в списках партийным активом (ЛДПР, КПРФ), личными знакомыми руководителей отделений (РППС, «Справедливая Россия»).

4. КПРФ, «Справедливая Россия», РППС продали «проходные» места в общей части списков. Таким образом партии на выборах будут представлять неизвестные персонажи.

Источники отмечают, что в кулуарах АПК в последние несколько недель прорабатывают варианты повышения качества избирательной кампании. В частности, необходимо решить две задачи. Во-первых, продемонстрировать приверженность предвыборным «принципам Володина». Во-вторых, за счёт успешных результатов выборов повысить уровень легитимности позиций губернатора Владимира Миклушевского и продемонстрировать контроль над внутриполитическими процессами в регионе.

Источники отмечают, что проблема легитимности для Владимира Миклушевского актуальна ещё с 2014 года, когда он фактически в отсутствии реальных конкурентов одержал победу на губернаторских выборах. Не удалось укрепить свои позиции и по результатам выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края, когда «губернаторский пул» кандидатов показал результаты, аналогичные 2011 году.

Укреплению позиций главы региона Миклушевского будет способствовать взятие квалифицированного большинства «Единой России» в Думе Владивостока при явке 20-25 %. Таким образом команде губернатора удастся продемонстрировать возможности мобилизации электората в преддверии президентской кампании и показать контроль над ситуацией в протестном Владивостоке.