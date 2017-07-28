Дневник девушки: Закаляйтесь!

Мама троих детей Жанна Ивашкина из Владивостока обливается холодной водой

Владивосток, пятница, 28 июля , РИА Vladnews.

Участница реалити-проекта РИА VladNews «Дневник девушки», мама троих детей Жанна Ивашкина сегодня рассказывает о закаливании.

"Дорогие девушки, на дворе лето, а это значит, что те, кто только размышляет, должны именно сейчас начать свой здоровый образ жизни. Летом солнце светит более активно, наш организм вырабатывает больше "гормонов счастья", появляется возможность провести выходные на море или возле речки, на столах свежий урожай из овощей и фруктов, все это говорит о том, что самое время начать здоровый образ жизни. Уже легче проснуться на пол часа раньше, чем зимой, чтобы сделать зарядку. Намного проще подобрать себе полезный и вкусный рацион из овощей и фруктов. Но самое главное, что я хотела бы посоветовать всем девушкам и молодым мамочкам, это - закаливание. Именно летом нужно приучать себя и своих детей к холодной воде и обливаниям, потом уже осенью вы беспрепятственно сможете посещать бассейн и не болеть простудными заболеваниями весь осенне-зимний период.

Я именно так и делаю: все лето мы с детьми купаемся в море до середины октября, а потом ходим в бассейн, это очень положительно отражается на детском иммунитете. Не забывайте, что весь день проводить с ребёнком на море крайне вредно. Самое оптимальное время для загара - с 7 утра до 11 дня и с 15 дня до 18 часов. Время с 11 до 15 лучше всего проводить где-то в помещении. Не думайте, что спрятавшись под зонтиком, вы надежно укрылись от палящего солнца. Получить солнечные ожоги и сгореть можно даже в ветреную и пасмурную погоду. Так что, сидя под зонтиком, не забывайте поглядывать на часы, чтобы успеть вовремя уйти с пляжа. Да, и не забывайте о головном уборе и креме от загара".

Напомним, реалити-проект «Дневник девушки» РИА VladNews запустило 1 сентября 2016 года. Участница проекта ведет здоровый образ жизни и занимается спортом.

РИА VladNews приглашает и других смелых девушек и парней для участия в реалити-проекте. У вас есть прекрасный шанс поделиться личным опытом, о котором узнает весь Владивосток! Присылайте заявки на адрес: konkurs@vladnews.ru (с пометкой «Дневник»). В письме необходимо указать контактные данные, написать небольшой рассказ о себе и прикрепить фотографию.