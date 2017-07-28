В День ВМФ во Владивостоке будет по-летнему тепло 17:19, 28 июля В День ВМФ во Владивостоке будет по-летнему тепло
Пётр Ханас - о новом раскладе политических сил Приморья 17:08, 28 июля Пётр Ханас - о новом раскладе политических сил Приморья
В Приморье проводят проверку по факту применения насилия в отношении женщины 16:46, 28 июля В Приморье проводят проверку по факту применения насилия в отношении женщины
Новостная лента
Июль, 28 пятница
17:32
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
17:32
​Сторонники Игоря Пушкарёва запустили акцию «Было-Стало» в социальных сетях
17:32
Эксперты: Всё идет к полной смене власти в Приморье
17:30
О негативных последствиях «серых» зарплат напоминает налоговая служба
17:19
В День ВМФ во Владивостоке будет по-летнему тепло
17:08
Пётр Ханас - о новом раскладе политических сил Приморья
16:57
Приморский фермер уничтожил гору
16:46
В Приморье проводят проверку по факту применения насилия в отношении женщины
16:35
От 2 часов в день за рулем люди глупеют, - ученые
16:24
«Добавочное время» Всеволода Мечковского Фото
16:13
Дневник девушки: Закаляйтесь! Эксклюзив
16:02
Сегодня во Владивостоке состоится гала-концерт второго фестиваля имени Владимира Высоцкого «Парус»
15:51
Во Владивосток в понедельник прибывает «Мечта океана»
15:40
Эксперты: Плавать в морях и озерах Приморья с открытым ртом - опасно для здоровья!
15:29
На трассе Владивосток - Хабаровск разорвало две фуры Видео
15:18
Стало известно об опасности смешивания жиров и углеводов
15:07
В сети появился трейлер фильма «Напарник», снятого во Владивостоке Видео
14:57
Защита вице-губернатора Приморья попытается «вытащить» его из СИЗО
14:46
Родители студентов и преподаватели ДВФУ просят Владимира Путина не закрывать филиал в Артеме Эксклюзив
14:34
Константин Межонов принял участие в прошедшем в Краснодаре общероссийском форуме «Городская среда»
14:23
Источник: Вице-губернатор Приморья Вишняков вину не признает
14:12
История с неподвижной женщиной из Находки получила продолжение
14:01
Жителей приморского поселка энергетики уже полмесяца держат без света Эксклюзив
13:51
Во Владивостоке осужден дуэт воров-домушников
13:39
Недобросовестный владивостокский менеджер заплатит 13,5 миллионов государству
13:17
Суд обязал администрацию Приморья привести в порядок аварийный после «Лайонрока» мост
13:06
В Приморье может прийти опасный тропический шторм
12:50
Во Владивостоке начнут массово отключать воду
12:39
День Крещения Руси отпразднуют сегодня в приморской столице
12:28
​Coca-Cola во Владивостоке: как это делают? Фото
12:17
Иностранец, призывавший к джихаду в Приморье, сел на два года
12:06
Игорь Пушкарев поблагодарил депутатов думы Владивостока
11:56
В Приморье осуждена многодетная мать-«кукушка»
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4172 (111) от 28 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Бисируем стоя
Прошлогодний «Лотос» дополнят «Сихотэ-Алинем»
Раздел резидентского имущества
Уважаемые военные моряки!
Уважаемые моряки и ветераны Тихоокеанского флота!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Красота и Здоровье

Дневник девушки: Закаляйтесь!

Мама троих детей Жанна Ивашкина из Владивостока обливается холодной водой
Фото: из архива Жанны Фото: из архива Жанны
Владивосток, пятница, 28 июля , РИА Vladnews.

Участница реалити-проекта РИА VladNews «Дневник девушки», мама троих детей Жанна Ивашкина сегодня рассказывает о закаливании. 

"Дорогие девушки, на дворе лето, а это значит, что те, кто только размышляет,  должны именно сейчас начать свой здоровый образ жизни. Летом солнце светит более активно, наш организм вырабатывает больше "гормонов счастья", появляется возможность провести выходные на море или возле речки, на столах свежий урожай из овощей и фруктов, все это говорит о том, что самое время начать здоровый образ жизни. Уже легче проснуться на пол часа раньше, чем зимой, чтобы сделать зарядку. Намного проще подобрать себе полезный и вкусный рацион из овощей и фруктов. Но самое главное, что я хотела бы посоветовать всем девушкам и молодым мамочкам, это - закаливание. Именно летом нужно приучать себя и своих детей к холодной воде и обливаниям, потом уже осенью вы беспрепятственно сможете посещать бассейн и не болеть простудными заболеваниями весь осенне-зимний период. 

Я именно так и делаю: все лето мы с детьми купаемся в море до середины октября, а потом ходим в бассейн, это очень положительно отражается на детском иммунитете. Не забывайте, что весь день проводить с ребёнком на море крайне вредно. Самое оптимальное время для загара - с 7 утра до 11 дня и с 15 дня до 18 часов. Время с 11 до 15 лучше всего проводить где-то в помещении. Не думайте, что спрятавшись под зонтиком, вы надежно укрылись от палящего солнца. Получить солнечные ожоги и сгореть можно даже в ветреную и пасмурную погоду. Так что, сидя под зонтиком, не забывайте поглядывать на часы, чтобы успеть вовремя уйти с пляжа. Да, и не забывайте о головном уборе и креме от загара".

Напомним, реалити-проект «Дневник девушки» РИА VladNews запустило 1 сентября 2016 года. Участница проекта ведет здоровый образ жизни и занимается спортом.

РИА VladNews приглашает и других смелых девушек и парней для участия в реалити-проекте. У вас есть прекрасный шанс поделиться личным опытом, о котором узнает весь Владивосток! Присылайте заявки на адрес: konkurs@vladnews.ru (с пометкой «Дневник»). В письме необходимо указать контактные данные, написать небольшой рассказ о себе и прикрепить фотографию.

Читайте также:
comments powered by Disqus
Похожие новости
Стало известно об опасности смешивания жиров и углеводов
15:18, 28 июля 2017 Стало известно об опасности смешивания жиров и углеводов

Ученые рассказали, из-за чего происходит ускоренное ожирение

В Приморье конфискована партия китайского кальмара с ртутью
10:51, 27 июля 2017 В Приморье конфискована партия китайского кальмара с ртутью

Закуска предназначалась жителям Челябинска

Девушка из Владивостока может стать «Улыбкой Вселенной 2017»
10:44, 26 июля 2017 Девушка из Владивостока может стать «Улыбкой Вселенной 2017»

Завершился первый российский четвертьфинал международного конкурса красоты

Эксперты рассказали о ситуации с гепатитом в Приморье
08:12, 26 июля 2017 Эксперты рассказали о ситуации с гепатитом в Приморье

​Всемирный день борьбы с вирусным гепатитом проводится ежегодно 28 июля

Новый проект РИА VladNews: Дневник холостяка
15:31, 24 июля 2017 Новый проект РИА VladNews: Дневник холостяка

Безработный житель Владивостока переехал на тропический остров

Как в отношениях сохранить свою роль?
14:22, 24 июля 2017 Как в отношениях сохранить свою роль?

​Отношения мужчины и женщины – самый главный аспект человеческой жизни

Ученый: человеческая генетика забита
05:02, 24 июля 2017 Ученый: человеческая генетика забита "мусором"

Функциональной оказалась лишь четверть генома