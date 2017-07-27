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Общество

Госдума осенью рассмотрит законопроект о миллионных штрафах за клевету в соцсетях

Необходимо внести поправки в КоАП
Фото: Fedrep.ru Фото: Fedrep.ru
Владивосток, пятница, 28 июля , РИА Vladnews.

Госдума в ходе осенней сессии рассмотрит законопроекты о введении повышенных штрафов за распространение противоправного контента и клеветы в соцсетях, сообщил первый замруководителя фракции "Единая Россия" по законопроектной деятельности Андрей Исаев.

"В начале осенней сессии они (авторы законодательных инициатив) будут настаивать на рассмотрении обоих законопроектов в первом чтении", - сказал Исаев журналистам в ходе рабочей поездки в Удмуртию в среду, передает "Интерфакс

Он заметил, что речь идет о двух законопроектах - определении самих требований к администраторам соцсетей и поправках в Кодекс об административных правонарушениях в части размеров штрафов. "От 3 до 5 млн с физического лица и от 30 до 50 млн рублей с юридического лица", - уточнил Исаев.

На вопрос удастся ли принять эти законы в осеннюю сессию, он ответил: "Я думаю, что да". "Концепция законопроекта нами поддерживается", - подчеркнул также он.

Исаев отметил, что при этом у депутатов есть ряд замечаний, касающихся техники исполнения закона, и эти вопросы необходимо проработать.

"Самое главное, что коллег смутило, - это то, что было высказано экспертами о том, что здесь может сложиться неравная ситуация для отечественных социальных сетей, которые здесь работают, у них открыты офисы и т. п. - "Одноклассники", - и сетей, которые не наши, например "Гугл", которые могут просто уклоняться от выполнения требования закона", - отметил он.

Исаев добавил, что для принятия этих законов необходимо внести поправки в КоАП, которые также будут рассмотрены осенью.

Первый замруководителя фракции "Единой России" подчеркнул, что предпринимаемые в настоящее время действия по удалению противоправного контента "зачастую остаются неэффективными".

"Человека называют верблюдом, а он должен бегать и доказывать, что он не верблюд. Это, извините, достало очень многих людей. Не только занимающихся политикой, но и занимающихся культурой, искусством, общественных деятелей, экономикой, потому что против предпринимателей это постоянно предпринимается. И порядок здесь надо наводить, безусловно. Мы эту позицию однозначно в этом смысле поддерживаем", - добавил он.

По его словам, подобный закон существует также, например, в Германии, где штрафы предусмотрены еще выше.

"О том, что стали говорить: якобы наши депутаты выдумали какой-то невообразимый закон и так далее и тому подобное, - хочу напомнить, что абсолютно аналогичный закон был принят Бундестагом Германии, где за распространение противоправного контента и клеветы в сети с физического лица берутся штрафы от 500 тыс. евро до 5 млн евро, а с юридических лиц - от 30 до 50 млн евро", - сказал Исаев.

Он отметил, если сравнить заработные платы в Германии и России, штрафы за нарушение этого закона в нашей стране будут меньше.

Законопроект о штрафах за клевету в социальных сетях был внесен в Госдуму и июле депутатами-единороссами Сергеем Боярским и Андреем Альшевских. Законопроект вводит штрафы за размещение недостоверной информации, порочащей чью-либо честь и достоинство или направленной на разжигание войны или вражды. Физические лица должны будут заплатить от 3 до 5 млн рублей, юридические - от 30 до 50 млн рублей.

Правительственная комиссия законопроект раскритиковала, найдя в нем "массу недостатков", но в целом концепцию проекта одобрила, сообщали "Ведомости". В итоге депутаты отправили законопроект на доработку.

Источник: www.newsru.com

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