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«Russian Open»: с чего начинался высококлассный бадминтонный турнир и как прошли соревнования в 2017 году

Эта международная битва собирает во Владивостоке лучших игроков планеты с 2004 года
Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

Владивосток у бадминтонистов со всего мира уже стал постоянной остановкой в соревновательном календаре, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. Самым высококлассным турниром в приморской столице является Russian Open. Эта международная битва собирает лучших игроков планеты с 2004 года, и видимо, не зря иногда называется вторым чемпионатом мира.

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