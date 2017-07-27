Таможня раскрыла тайны контрабанды краба в КНР

По мнению таможенников, здесь должны работать туроператоры

Владивосток, пятница, 28 июля , РИА Vladnews.

В Хабаровской таможне состоялась пресс-конференция по вопросу перемещения физическими лицами водно-биологических ресурсов через международные пункты пропуска, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

Мероприятие прошло в не совсем обычном формате. В числе приглашенных на встречу гостей оказались руководители хабаровских туроператоров, представители Хабаровской транспортной прокуратуры, Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, Россельхознадзора, Министерства культуры и представитель Аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае.

На повестке дня – легализация незаконно добытого краба с последующим перемещением его через российско-китайскую границу, а именно через хабаровский речной пассажирский международный пункт пропуска.

- Наметилась новая тенденция перемещения из России в Китай коммерческих партий водно-биологических ресурсов под видом товаров для личного потребления, - открыл заседание начальник Хабаровской таможни, генерал-майор таможенной службы Владимир Игнатьев. – К речному пункту пропуска почти ежедневно подвозятся партии однотипных упаковок с варено-мороженным крабом, которые в последствие распределяются между иностранными туристами, согласно установленным для каждого физического лица квотам, с целью дальнейшей транспортировки этих товаров без необходимости предоставления в контролирующие органы сертификатов подтверждения качества продукции.

Такой товар, как готовые крабы, на экспорт не облагается таможенной пошлиной. А потому, для его перемещения через границу в коммерческих целях, достаточно предоставить в таможню и Россельхознадзор документы, подтверждающие легальность его вылова и приобретения, при условии, что упаковка товара содержит необходимую маркировку и соответствует установленным законодательством требованиям.

Однако для браконьеров, производящих вылов краба незаконно, получение какой-либо документации – серьезная препона на пути реализации своего товара иностранным «партнерам». А потому они активно интерпретируют российское законодательство по-своему.

Всё, что нужно предоставить на границе туристу, везущему российский деликатес за рубеж для личного потребления, это чек, подтверждающий приобретение морепродуктов в аттестованном на торговлю такими товарами месте, и собственно сам товар, общий вес которого не превышает 5 кг, перевозимый в соответствующей требованиям упаковке.

Поставщики «крабов-нелегалов» так и сделали: товар в светоотражатель запаковали, чеки раздали, что говорить на таможне – китайских туристов проинструктировали. Однако общая картина происходящего не оставила равнодушными контролирующие органы: на поверку оказалось и крабы не «заводской внешности» и чеки – с печатями несуществующих продавцов. Налицо – массовый сбыт в КНР морепродукции неизвестного происхождения.

- Туроператоры, принимающие иностранных гостей на русской земле, должны быть заинтересованы не только в комфортном отдыхе своих туристов, но и в их фактической и правовой безопасности, - объяснил представителям хабаровских турфирм заместитель директора Департамента привлечения частных инвестиций Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Лесков. – А потому они должны позаботиться о том, чтобы «гостинцы», приобретаемые иностранными гражданами в краевой столице, были в первую очередь безопасны. Снабжение Китайской Народной Республики некачественным, изготовленным кустарным способом и не прошедшим проверку качества крабом скорее приведет к снижению имиджа Российской Федерации или, еще хуже, к массовому отравлению, чем к повышению инвестиционного климата в крае, - добавил он.

Как пояснил начальник отдела государственного ветеринарного контроля и надзора Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю Кирилл Рябцев, на сегодняшний день в Хабаровском крае 53 предприятия имеют склады, аттестованные на хранение и размещение продукции речного и морского промысла, и соответственно обладают правом на совершенно законную реализацию такого товара.

По итогу встречи начальник отдела аналитической работы и организации туристической деятельности Управления по туризму Министерства культуры Хабаровского края Валентина Неретина рекомендовала туроператорам провести работу по поиску аттестованных на продажу морепродукции организаций в Хабаровске, и ориентировать туристов только на пункты продажи легального товара.