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Находкинская таможня наложила штрафы на валютчиков почти на миллиард рублей

С начала 2017 года возбуждено 59 дел
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

С начала 2017 года отдел валютного контроля Находкинской таможни Приморского края осуществил проверку валютных операций, связанных с перемещением товаров через таможенную границу ЕАЭС, по 301 внешнеторговому контракту. В результате по ст.15.25 КоАП РФ (нарушение валютного законодательства) возбуждено 59 дел об административных правонарушениях на сумму 1,1 млрд рублей, наложено штрафов на сумму 836 млн рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

В 2017 году таможня выявила 19 нарушений валютного законодательства с признаками уголовного преступления по ст. 193 и 193.1 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте) на сумму 1,1 млрд рублей.

Наиболее значимым валютным правонарушением, установленным таможней в 2017 году, стал факт выявления незаконного вывода фирмой из Находки более 465 млн рублей в Китай и Гонконг. Отделом валютного контроля составлен протокол об административном правонарушении и наложен штраф в размере 348 млн рублей.

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