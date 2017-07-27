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В 85 сезон – на месяц раньше! Театр Горького начал подготовку к юбилею

В преддверии открытия юбилейного, 85 –ого сезона, в большом зале театра имени Максима Горького прошёл традиционный сбор труппы
Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

На встрече с артистами и журналистами Ефим Звеняцкий рассказал о репертуаре и о планах на предстоящий сезон, который на этот раз начнётся раньше, чем обычно, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал.Также актёрам театра вручили благодарственные письма и награды. Какие премьеры театр Горького подарит зрителям в свой юбилейный сезон и какие перемены произошли в актёрском коллективе за время летних каникул?

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