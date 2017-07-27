«Сумотори-Авто» больше не будет поставлять аппаратуру «ЭРА-ГЛОНАСС»

Уведомление о расторжении договора было направлено в компанию сегодня

Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

В связи с большим количеством обращений жителей Приморского края с 1 августа АО «ГЛОНАСС» создает единую очередь на получение аппаратуры «ЭРА-ГЛОНАСС», сообщает РИА VladNews со ссылкой на АО «ГЛОНАСС». Исполнение обязательств по единой очереди возлагается на агента АО «ГЛОНАСС» – ООО «Волтон Менеджмент Рус». Поставки оборудования в адрес ООО «Сумотори-Авто» прекращаются. Уведомление о расторжении договора было направлено в компанию сегодня.

По указанию АО «ГЛОНАСС» агент ООО «Волтон Менеджмент Рус» увеличивает мощности по оформлению документов заявителей, что гарантирует получение аппаратуры «ЭРА-ГЛОНАСС» без задержек. Юридические и физические лица, стоящие в очереди «Сумотори-Авто», займут места в очереди «Волтон Менеджмент Рус» согласно дате и времени ранее поданной заявки в «Сумотори-Авто».