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Политика и экономика

Депутат: Отметить гимн России в думе Владивостока было преступлением

Не всем городским депутатам понравилась новинка в регламенте
Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews
Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

Новое кардинальное решение приняла дума Владивостока: депутаты решили отменить исполнение гимна России в начале заседаний городского парламента нового созыва (он будет заменен на гимн города), сообщает РИА VladNews. Но не всем городским депутатам по вкусу пришлась новинка: представители КПРФ посчитали принятый недавно гимн города попсой:

- Считаю, что внесение поправки в регламент думы в части введения перед заседанием торжественного проигрывания новоиспеченного гимна города (и отмену проигрывания гимна России) в какой-то мере преступлением большинства депутатов, - сказал в беседе с корреспондентом РИА VladNews депутат думы Владивостока Андрей Галицких. - Этого конъюнктурного голосования по вопросу, который не прошел одобрения комитета, нельзя было допускать. Вполне хватило бы проигрывания гимна города на День города в думе. Гимн сам по себе неинтересный и сырой. Больше похож на попсу, чем на гимн. Мне искренне жалко депутатов следующего созыва, которые будут стоять под него, недоумевая. Впрочем, я думаю, что они, осознав ошибку, издадут новую поправку в регламент и вернут все на круги своя.

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