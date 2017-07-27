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Муниципальные школы искусств Владивостока готовятся к новому учебному году

В зданиях проводится текущий и капитальный ремонт, пришкольная территория благоустраивается
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

В десяти муниципальных детских художественных, музыкальных школах и школах искусств Владивостока продолжается подготовка к новому учебному году., сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Так, в детской школе искусств № 4 (ул. Юмашева, 20) ремонтные работы вышли на финишную прямую. Здесь полностью поменяли систему вентиляции, отремонтировали концертный зал – обновили стены и потолок, установили звуконепроницаемые двери. Завершается в школе искусств № 4 косметический ремонт учебных классов.В детской школе искусств № 5 (ул. Успенского, 112а) производится капитальный ремонт санитарных комнат с заменой сантехники, обновляются здесь и классы.

В детской музыкальной школе № 2 (ул. Борисенко, 18) сделан аварийно-восстановительный ремонт теплотрассы.

В детской школе искусств № 6 (ул. Русская, 21) завершается ремонт кровли, продолжается благоустройство территории.

Кабинеты и лестничные пролёты отремонтированы в детской школе искусств № 7 (ул. Лермонтова, 69/1).

В детской художественной школе № 1 (ул. Верхнепортовая,40) произведена замена труб водоснабжения, ремонт в учебных классах. Масштабные работы осуществляются на пришкольной территории. Здесь установлено освещение, территория отделена от внутриквартальной дороги бордюрами.

В детской художественной школе № 3 (ул. Харьковская, 36а) ремонтируются окна и двери.

Одной из главных задач, поставленных главой города Игорем Пушкарёвым, является обеспечение безопасности и создание хороших условий для учебы в учреждениях дополнительного образования. Во всех школах искусств Владивостока на протяжении 9 лет ведётся планомерный ремонт. За это время были решены вопросы по капитальному и текущему ремонту кровель и внутренних помещений. Особое внимание уделено безопасности детей. Так, учреждения дополнительного образования снабжены системой автоматической пожарной сигнализации, укомплектованы огнетушителями, установлены наружные пожарные лестницы. Укрепляется и материально-техническая база – в школы приобретается необходимое оборудование и музыкальные инструменты. Например, только в этом году в детской школе искусств № 4 приобретены два пианино, в детской школе искусств № 1 – пианино и аккордеон.

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