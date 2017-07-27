Вице-губернатор Приморья Евгений Вишняков после 4-часового суда отправился на новый допрос

Следствие продолжается в плотном графике

Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

Следствие в отношении вице-губернатора Приморья Евгения Вишнякова продолжает двигаться в плотном графике: после 4-часового заседания в суде, где ему была определена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 10 сентября, Вишнякова повезли в УФСБ Приморья - вероятно, для дальнейшего допроса, сообщает корреспондент РИА VladNews с места событий.

Также по непроверенным данным известно, что в деле фигурирует третий человек - также известный в политических кругах Приморского края.

Напомним, ранее РИА VladNews писало об обысках в администрации Приморья, а также задержании главы администрации Уссурийска Евгения Коржа - по свидетельствам источников, в связи с тем же делом, что и дело Евгения Вишнякова.