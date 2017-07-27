Выходные во Владивостоке будут жаркими и солнечными

Максимальная температура на большей территории края +23…+32 °C

Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

В ночь на субботу, 29 июля, по северу Приморья пройдёт циклон, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Местами ожидаются дожди различной интенсивности, на севере возможны ливни с грозами. Ветер при грозе сильный. Температура воздуха ночью +10…+19 °C.

Днём циклон выйдет на север Японского моря, дожди в Приморье прекратятся. Воздух прогреется до +22…+30 °C.

В воскресенье, 30 июля, антициклон обусловит спокойную, со слабым ветром погоду. Дожди маловероятны. При малооблачной погоде в Приморье ночь ожидается прохладнее, чем предыдущая, а день в континентальных районах теплее на 1–3 градуса. На восточные районы с утра начнёт поступать воздух с Охотского моря, который принесёт низкую облачность и прохладный воздух.

Максимальная температура на большей территории края +23…+32 °C, на побережье восточных районов +16…+21 °C. Во Владивостоке ближайшие выходные обещают быть солнечными. Ночная температура +16…+19 °C. Днём в субботу столбики термометров поднимутся до +26…+29 °C. В воскресенье во второй половине дня посвежеет юго-восточный ветер и ослабит жару, воздух прогреется до +22…+25 °C.