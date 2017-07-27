Два гражданина КНДР попались на контрабанде сигарет во Владивостоке

Товар выявлен при прохождении ими «зеленого коридора»

Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

Владивостокскими таможенниками в ходе таможенного контроля в аэропорту Владивосток у двух иностранцев, прилетевших одним авиарейсом Пхеньян-Владивосток, в сопровождаемом ими багаже было обнаружено 5 блоков сигарет (1000 сигарет) у одного и 4 блока сигарет (800 сигарет) у другого, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ. У обоих граждан указанный товар выявлен при прохождении ими «зеленого коридора».

Законодательно ввоз на таможенную территорию ЕАЭС сигарет в количестве более 200 штук либо в наборе общим весом более 250 грамм на одно лицо, достигшее 18-летнего возраста, запрещен. Запрет является безусловным и не зависит от способа их перемещения.

Превышение количества ввезенных указанными физическими лицами сигарет над разрешенным к ввозу количеством для личных целей составило 4 блока сигарет (800 сигарет) и 3 блока сигарет (600 сигарет) соответственно.

В отношении каждого иностранного гражданина возбуждено административное дело, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 статьи 16.2 и 16.3 КоАП РФ. Товар изъят и размещен на ответственное хранение.