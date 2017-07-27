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Общество

Приморцы устроили незабываемый отдых в Ливадии

Однако такой отдых понравился не всем туристам
Фото: @low_bass_legacy Фото: @low_bass_legacy
Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

В минувшие выходные приморцы решили устроить себе незабываемый отдых на пляже, сообщает корреспондент РИА VladNews.

По-прежнему одним из самых популярных мест отдыха в Приморье остается Ливадия. Компания молодых людей решила устроить незабываемый уик-энд. В этот отдых было включено все: самодельный бассейн, световое шоу с громкой музыкой, танцы, веселье, а также море позитивных эмоций. Все это парни из Приморья сделали своими руками. Импровизированная вечеринка получила огромную популярность в интернете, однако нашлись и недовольные "праздником жизни".

"Вот из-за таких куражных соседей и не хочется ехать на море. Это здорово, что люди так весело отдыхают, но рядом есть другие люди и ещё и дети, которые ночью спать хотят. Может для жаркой ночи место выбирать подальше от основного пляжа? Давайте будем уважать друг друга и не превращаться в доисторическое быдло. А в остальном, молодцы, классно отдохнули!", - негодует жительница Приморья. 

Видео смонтировал Марк Чернослив. Автор видео - low_bass_legacy.

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