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Политика и экономика

Рубль продолжает падать

Где во Владивостоке выгодно приобрести валюту сегодня, 27 июля
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 59.91 рублей, а евро- 69.68 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. 

Аналитики сообщили, что на следующей неделе доллар может достигнуть стоимости в 62 рубля, однако рубль также продолжит политику снижения позиций. Эксперты сообщили, что сейчас на рубль влияет введение новых санкций со стороны США, вторым по значимости фактором является цена на нефть, которая пребывает на низком уровне и даже не демонстрирует попытки к восстановлению.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Россельхозбанке за 60.20 рублей, а продать валюту выгодно в Роял Кредит Банке за 59.40 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в ББР Банке за 69.90 рублей, а продать валюту выгодно в Восточном банке за 69.40 рублей за один евро.

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