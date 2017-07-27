Режим ЧС снят в Яковлевском районе Приморья 15:44, 27 июля Режим ЧС снят в Яковлевском районе Приморья
Константин Межонов: 100 дней - «полет нормальный» 15:15, 27 июля Константин Межонов: 100 дней - «полет нормальный»
Рубль продолжает падать 15:11, 27 июля Рубль продолжает падать
Новостная лента
Июль, 27 четверг
15:46
Новый проект РИА VladNews: Дневник холостяка Эксклюзив
15:46
Богиня приморской криминалистики Аврора Римская: После работы я мысленно снимаю мундир… Эксклюзив
15:46
Летние скидки на покупку квартиры в жилом комплексе «Академический» Фото
15:44
Режим ЧС снят в Яковлевском районе Приморья
15:33
Роман Гвоздев: «Я просто жду свою волну…» Видео
15:22
За сутки в Приморье потушили четыре пожара
15:15
Константин Межонов: 100 дней - «полет нормальный»
15:11
Рубль продолжает падать
15:00
В Приморье разыскивают мужчину, изнасиловавшего девочку Фото
14:47
Опасную рыбу выловили в Приморье Фото
14:36
В среду во Владивостоке произошло 75 аварий Эксклюзив
14:25
Во Владивостоке отпразднуют День Крещения Руси
14:18
Игорь Пушкарев поблагодарил депутатов думы Владивостока
14:14
Во Владивостоке продолжают находить мясо, зараженное птичьим гриппом
14:03
ЧП в детском саду Артема: Мальчик со сломанной рукой, уволенная воспитательница и заведующая под судом
13:59
Эксперты: Всё идет к полной смене власти в Приморье
13:52
"Восток" рагромил "Октябрьский" во Владивостоке Фото
13:46
В Приморье в рельсов сняли двух подростков
13:35
Во Владивостоке на Народном проспекте начались масштабные ремонтные работы Фото и Видео
13:24
В Уссурийске работники железной дороги попались на крупной краже чугуна
13:14
В Приморье задержан грузовик с протухающей рыбой
13:07
​Радио «Лемма» отметило свой День рождения
13:03
ЖД переезд в районе Океанской во Владивостоке перекроют
12:52
Жительница Приморья обокрала пенсионерку
12:50
«Ростелеком» обнуляет тарифы на пользование Wi-Fi в точках доступа
12:41
Погода в Приморье сегодня оценивается как потенциально опасная Фото
12:28
Пятилетняя девочка пострадала в ДТП на парковке возле торгового центра Эксклюзив
12:27
Беглый приморский преступник задержан и доставлен в колонию
12:19
В Приморье пропал военнослужащий Фото
12:08
Назначена дата заседания по делу брата Игоря Пушкарева Эксклюзив
11:57
В Приморье устанавливают личность погибшего мужчины Фото
11:46
Эксперт: Губернатор Приморья не способен сформировать эффективную команду Эксклюзив
11:35
Во Владивостоке ограничат движение автотранспорта Адреса
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4171 (110) от 27 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Липовый аргумент
Куда уйдет Ефим Звеняцкий
Дорожные бригады не уходят с Верхнепортовой сутками
Печатали на совесть, сбывали миллионами
Перевозчиков проверили на безопасность
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Политика и экономика

Константин Межонов: 100 дней - «полет нормальный»

На посту и.о. главы Владивостока Межонов находится уже 100 дней
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

На этой неделе исполнилось 100 дней со дня назначения Константина Межонова на должность исполняющего обязанности главы города. РИА VladNews не могло пройти мимо такого политического события. Приморский политолог Павел Наливайко в беседе с корреспондентом РИА VladNews прокомментировал 100-дневку пребывания Константина Межонова на посту и.о. главы Владивостока:

- Прошедшие 100 дней показали, что назначение Константина Межонова было тактически верным решением, - сказал Наливайко. - Действительно в последние месяцы практически ничего не слышно о традиционном противостоянии города и края, а наоборот, в СМИ всё чаще можно встретить и.о.главы города и губернатора на общих мероприятиях. Я полагаю, что это связано тем, что Межонов является компромиссной для главы региона фигурой, и с тем, что на данном этапе есть ряд важных задач: подготовка к выборам и ВЭФ. В целом же, своей работой Межонов в очередной раз подтвердил свой образ эффективного управленца.

Напомним, Константин Межонов был назначен на пост и.о. главы города Владивосток с 17 апреля. С этим Константина Межонова поздравил глава города Игорь Пушкарев. Это назначение в обход планов администрации Приморья стало полной неожиданностью для общественности и политических элит региона. Стоит отметить, что многие политики были рады факту возглавления Владивостока столь опытным управленцем как Константин Межонов.

Так, депутат Думы Владивостока Сергей Ковалев рассказал о Межонове: "Насколько я знаю, у него были предложения из Москвы. Он долго думал над этим предложением - но в итоге отказался... В свое время среди партийцев ходили слухи, что губернатор края Владимир Миклушевский приглашал Межонова на курирование образования в администрации Приморского края. Но Константин Межонов был вынужден отказаться, так как являлся лидером оппозиционной партии". 

А депутат Законодательного Собрания региона Владимир Беспалов сказал: "Константин Межонов - это профессионал, человек, который четко отслеживал ситуации, связанные с детством, материнством, наукой, социальной сферой. Он всегда выносил на обсуждение острые и важные вопросы... Все поднятые вопросы он отстаивает доказательно, с документами на руках".

Сам же Константин Межонов в эксклюзивном интервью РИА VladNews отметил: "Моя задача - сделать так, чтобы в городе был порядок, чтобы все службы работали нормально. Многие проблемы я хорошо знаю, скажем, вопросы, связанные с социальной сферой – я всегда был в них погружен".

А в конце июня в ходе ежегодного доклада по итогам года Константин Межонов сказал:

"Несмотря на неблагоприятную экономическую конъюнктуру, сложности с формированием и исполнением ряда статей городского бюджета, а также известные всем события, оставившие наш город с июня 2016 года и до настоящего времени без легитимно избранного главы, Владивосток продолжал и продолжает динамично расти и развиваться. Потому что за девять минувших лет - со времени первого и затем повторного избрания главой Владивостока Игоря Сергеевича Пушкарёва - наш город, благодаря разработанным им программам и направлениям работы, а также сформированной и действующей профессиональной команде, приобрел узнаваемость и неповторимость (и в нашей стране, и за рубежом). Владивосток за эти годы уверенно занял место стабильного, динамичного, развивающегося и привлекательного центра - как для проживания и работы в нём, так и для его посещения жителями других регионов России и гостями из зарубежных стран. Для нас очень важно продолжать это поступательное движение вперед. Потому что всё, что мы вместе делали, делаем и обязательно будем делать, - это инвестиции в будущее Владивостока и всех жителей нашего города. Он, как и вся его история, достоин этого".

- Межонов пытается сохранить то хорошее, что было, и не допустить окончательного развала городского хозяйства. Идет процесс подготовки к отопительному сезону, ремонтируются дороги, насколько это возможно. Хотя при полноценном мэре они бы ремонтировались быстрее. Но и в целом город не умирает, что тоже можно считать важным достижением. Но для него эта должность - быть охранителем до того момента, пока нет полноценного главы, - отметил в беседе с корреспондентом ИА Приморье24  кандидат политических наук, заведующий кафедры "Журналистики и издательского бизнеса" ДВФУ Виктор Бурлаков. - Дальнейшие шаги просты - простое исполнение того, что уже сложилось. Он будет действовать так, чтобы не развалить хозяйство и упорядочить работу городской администрации, который будет установлен по новым порядкам. Его задачи будут состоять в этом. Каких-то программ ждать не приходится просто потому, что это специфика этой должности и по-другому быть не может.

Читайте также:
comments powered by Disqus
Похожие новости
Рубль продолжает падать
15:11, 27 июля 2017 Рубль продолжает падать

Где во Владивостоке выгодно приобрести валюту сегодня, 27 июля

Эксперт: Министр Соколов засомневался в адекватности команды Миклушевского
10:38, 27 июля 2017 Эксперт: Министр Соколов засомневался в адекватности команды Миклушевского

Политический обозреватель Андрей Калачинский прокомментировал тему ремонта дорог

Источник: Задержан глава Уссурийска
09:38, 27 июля 2017 Источник: Задержан глава Уссурийска

По непроверенным данным, интерес следствия к нему связан с вице-губернатором Вишняковым

Военную авиацию РФ душит финансовая петля
02:02, 27 июля 2017 Военную авиацию РФ душит финансовая петля

К сожалению, планы всюду у нас не всегда совпадают с реальными возможностями страны.

Когда Россия сможет сама себя прокормить?
01:09, 27 июля 2017 Когда Россия сможет сама себя прокормить?

Существует мнение, что санкции распространяются на все

Источник: Задержан очередной вице-губернатор Приморья
16:35, 26 июля 2017 Источник: Задержан очередной вице-губернатор Приморья

Евгений Вишняков попал в поле зрения силовиков?

Дмитрий Медведев разрешил иностранным гостям Владивостока не оформлять визы
13:02, 26 июля 2017 Дмитрий Медведев разрешил иностранным гостям Владивостока не оформлять визы

Речь идет об участниках Восточного экономического форума-2017