Константин Межонов: 100 дней - «полет нормальный»

На посту и.о. главы Владивостока Межонов находится уже 100 дней

Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

На этой неделе исполнилось 100 дней со дня назначения Константина Межонова на должность исполняющего обязанности главы города. РИА VladNews не могло пройти мимо такого политического события. Приморский политолог Павел Наливайко в беседе с корреспондентом РИА VladNews прокомментировал 100-дневку пребывания Константина Межонова на посту и.о. главы Владивостока:

- Прошедшие 100 дней показали, что назначение Константина Межонова было тактически верным решением, - сказал Наливайко. - Действительно в последние месяцы практически ничего не слышно о традиционном противостоянии города и края, а наоборот, в СМИ всё чаще можно встретить и.о.главы города и губернатора на общих мероприятиях. Я полагаю, что это связано тем, что Межонов является компромиссной для главы региона фигурой, и с тем, что на данном этапе есть ряд важных задач: подготовка к выборам и ВЭФ. В целом же, своей работой Межонов в очередной раз подтвердил свой образ эффективного управленца.

Напомним, Константин Межонов был назначен на пост и.о. главы города Владивосток с 17 апреля. С этим Константина Межонова поздравил глава города Игорь Пушкарев. Это назначение в обход планов администрации Приморья стало полной неожиданностью для общественности и политических элит региона. Стоит отметить, что многие политики были рады факту возглавления Владивостока столь опытным управленцем как Константин Межонов.

Так, депутат Думы Владивостока Сергей Ковалев рассказал о Межонове: "Насколько я знаю, у него были предложения из Москвы. Он долго думал над этим предложением - но в итоге отказался... В свое время среди партийцев ходили слухи, что губернатор края Владимир Миклушевский приглашал Межонова на курирование образования в администрации Приморского края. Но Константин Межонов был вынужден отказаться, так как являлся лидером оппозиционной партии".

А депутат Законодательного Собрания региона Владимир Беспалов сказал: "Константин Межонов - это профессионал, человек, который четко отслеживал ситуации, связанные с детством, материнством, наукой, социальной сферой. Он всегда выносил на обсуждение острые и важные вопросы... Все поднятые вопросы он отстаивает доказательно, с документами на руках".

Сам же Константин Межонов в эксклюзивном интервью РИА VladNews отметил: "Моя задача - сделать так, чтобы в городе был порядок, чтобы все службы работали нормально. Многие проблемы я хорошо знаю, скажем, вопросы, связанные с социальной сферой – я всегда был в них погружен".

А в конце июня в ходе ежегодного доклада по итогам года Константин Межонов сказал:

"Несмотря на неблагоприятную экономическую конъюнктуру, сложности с формированием и исполнением ряда статей городского бюджета, а также известные всем события, оставившие наш город с июня 2016 года и до настоящего времени без легитимно избранного главы, Владивосток продолжал и продолжает динамично расти и развиваться. Потому что за девять минувших лет - со времени первого и затем повторного избрания главой Владивостока Игоря Сергеевича Пушкарёва - наш город, благодаря разработанным им программам и направлениям работы, а также сформированной и действующей профессиональной команде, приобрел узнаваемость и неповторимость (и в нашей стране, и за рубежом). Владивосток за эти годы уверенно занял место стабильного, динамичного, развивающегося и привлекательного центра - как для проживания и работы в нём, так и для его посещения жителями других регионов России и гостями из зарубежных стран. Для нас очень важно продолжать это поступательное движение вперед. Потому что всё, что мы вместе делали, делаем и обязательно будем делать, - это инвестиции в будущее Владивостока и всех жителей нашего города. Он, как и вся его история, достоин этого".

- Межонов пытается сохранить то хорошее, что было, и не допустить окончательного развала городского хозяйства. Идет процесс подготовки к отопительному сезону, ремонтируются дороги, насколько это возможно. Хотя при полноценном мэре они бы ремонтировались быстрее. Но и в целом город не умирает, что тоже можно считать важным достижением. Но для него эта должность - быть охранителем до того момента, пока нет полноценного главы, - отметил в беседе с корреспондентом ИА Приморье24 кандидат политических наук, заведующий кафедры "Журналистики и издательского бизнеса" ДВФУ Виктор Бурлаков. - Дальнейшие шаги просты - простое исполнение того, что уже сложилось. Он будет действовать так, чтобы не развалить хозяйство и упорядочить работу городской администрации, который будет установлен по новым порядкам. Его задачи будут состоять в этом. Каких-то программ ждать не приходится просто потому, что это специфика этой должности и по-другому быть не может.