Уже третий день на улице в Находке лежит женщина, до которой никому нет дела

Серьезную травму получила женщина Приморья

Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

Вопиющий случаю взбудоражил всю Находку, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Вот уже третьи сутки на асфальте возле дома по адресу Пограничная, 36 в Находке лежит неподвижная женщина. По предварительной информации, у нее сломана шейка бедра. Женщина много лет работала дворником, но медицинского полиса у нее нет, впрочем как и других каких-либо документов. Из-за этого врачи не определяют ее в больницу и не оказывают должного лечения. Полиция Находки тоже разводит руками.

Женщину подкармливают прохожие. Лежит пострадавшая на подстилке, под головой - игрушка. Так как встать женщина не может, справлять свои нужды ей приходится под себя. Полиция уже неоднократно подъезжала к женщине. но никаких мер предпринято не было.

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