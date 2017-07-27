Выходные во Владивостоке будут жаркими и солнечными 17:01, 27 июля Выходные во Владивостоке будут жаркими и солнечными
Приморцы устроили незабываемый отдых в Ливадии 16:50, 27 июля Приморцы устроили незабываемый отдых в Ливадии (Видео)
Вице-губернатор Приморья Евгений Вишняков после 4-часового суда отправился на новый допрос 16:39, 27 июля Вице-губернатор Приморья Евгений Вишняков после 4-часового суда отправился на новый допрос
Новостная лента
Июль, 27 четверг
17:17
Новый проект РИА VladNews: Дневник холостяка Эксклюзив
17:17
Богиня приморской криминалистики Аврора Римская: После работы я мысленно снимаю мундир… Эксклюзив
17:17
Летние скидки на покупку квартиры в жилом комплексе «Академический» Фото
17:13
Два гражданина КНДР попались на контрабанде сигарет во Владивостоке
17:01
Выходные во Владивостоке будут жаркими и солнечными
16:50
Приморцы устроили незабываемый отдых в Ливадии Видео
16:39
Вице-губернатор Приморья Евгений Вишняков после 4-часового суда отправился на новый допрос
16:39
Во Владивостоке обсудили подготовку к отопительному сезону 2017-2018
16:28
Уже третий день на улице в Находке лежит женщина, до которой никому нет дела
16:20
Вице-губернатора Приморья Евгения Вишнякова отправили в СИЗО до 10 сентября Эксклюзив
16:17
ДВФУ: хотели как лучше, получилось… Видео
16:06
Одна из ведущих компаний Японии намерена участвовать в совершенствовании дорожного движения Владивостока
15:55
Россия вошла в пятерку худших в мире стран для пенсионеров
15:44
Режим ЧС снят в Яковлевском районе Приморья
15:33
Роман Гвоздев: «Я просто жду свою волну…» Видео
15:22
За сутки в Приморье потушили четыре пожара
15:15
Константин Межонов: 100 дней - «полет нормальный»
15:11
Рубль продолжает падать
15:00
В Приморье разыскивают мужчину, изнасиловавшего девочку Фото
14:47
Опасную рыбу выловили в Приморье Фото
14:36
В среду во Владивостоке произошло 75 аварий Эксклюзив
14:25
Во Владивостоке отпразднуют День Крещения Руси
14:18
Игорь Пушкарев поблагодарил депутатов думы Владивостока
14:14
Во Владивостоке продолжают находить мясо, зараженное птичьим гриппом
14:03
ЧП в детском саду Артема: Мальчик со сломанной рукой, уволенная воспитательница и заведующая под судом
13:59
Эксперты: Всё идет к полной смене власти в Приморье
13:52
"Восток" рагромил "Октябрьский" во Владивостоке Фото
13:46
В Приморье в рельсов сняли двух подростков
13:35
Во Владивостоке на Народном проспекте начались масштабные ремонтные работы Фото и Видео
13:24
В Уссурийске работники железной дороги попались на крупной краже чугуна
13:14
В Приморье задержан грузовик с протухающей рыбой
13:07
​Радио «Лемма» отметило свой День рождения
13:03
ЖД переезд в районе Океанской во Владивостоке перекроют
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4171 (110) от 27 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Липовый аргумент
Куда уйдет Ефим Звеняцкий
Дорожные бригады не уходят с Верхнепортовой сутками
Печатали на совесть, сбывали миллионами
Перевозчиков проверили на безопасность
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Политика и экономика

Уже третий день на улице в Находке лежит женщина, до которой никому нет дела

Серьезную травму получила женщина Приморья
Фото: Приморье 24 Фото: Приморье 24
Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

Вопиющий случаю взбудоражил всю Находку, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Вот уже третьи сутки на асфальте возле дома по адресу Пограничная, 36 в Находке лежит неподвижная женщина. По предварительной информации, у нее сломана шейка бедра. Женщина много лет работала дворником, но медицинского полиса у нее нет, впрочем как и других каких-либо документов. Из-за этого врачи не определяют ее в больницу и не оказывают должного лечения. Полиция Находки тоже разводит руками.

Женщину подкармливают прохожие. Лежит пострадавшая на подстилке, под головой - игрушка. Так  как  встать женщина не может, справлять свои нужды ей приходится под себя. Полиция уже неоднократно подъезжала к женщине. но никаких мер предпринято не было.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.
comments powered by Disqus
Похожие новости
Вице-губернатора Приморья Евгения Вишнякова отправили в СИЗО до 10 сентября
16:20, 27 июля 2017 Вице-губернатора Приморья Евгения Вишнякова отправили в СИЗО до 10 сентября

Чиновнику может грозить до семи лет колонии - или штраф

Константин Межонов: 100 дней - «полет нормальный»
15:15, 27 июля 2017 Константин Межонов: 100 дней - «полет нормальный»

На посту и.о. главы Владивостока Межонов находится уже 100 дней

Рубль продолжает падать
15:11, 27 июля 2017 Рубль продолжает падать

Где во Владивостоке выгодно приобрести валюту сегодня, 27 июля

Эксперт: Министр Соколов засомневался в адекватности команды Миклушевского
10:38, 27 июля 2017 Эксперт: Министр Соколов засомневался в адекватности команды Миклушевского

Политический обозреватель Андрей Калачинский прокомментировал тему ремонта дорог

Источник: Задержан глава Уссурийска
09:38, 27 июля 2017 Источник: Задержан глава Уссурийска

По непроверенным данным, интерес следствия к нему связан с вице-губернатором Вишняковым

Военную авиацию РФ душит финансовая петля
02:02, 27 июля 2017 Военную авиацию РФ душит финансовая петля

К сожалению, планы всюду у нас не всегда совпадают с реальными возможностями страны.

Когда Россия сможет сама себя прокормить?
01:09, 27 июля 2017 Когда Россия сможет сама себя прокормить?

Существует мнение, что санкции распространяются на все