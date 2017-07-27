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ДВФУ: хотели как лучше, получилось…

Крупнейший вуз Дальнего Востока пытается оптимизировать систему управления
Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

За круглым столом комитета законодательного собрания Приморского края дебаты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. Главным вопросом в повестке стала тема реорганизации ДВФУ. Благие намерения вуза оптимизировать систему управления столкнулись с яростным сопротивление преподавателей и родителей учеников.

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