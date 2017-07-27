ДВФУ: хотели как лучше, получилось…

16:50 Приморцы устроили незабываемый отдых в Ливадии Видео

14:47 Опасную рыбу выловили в Приморье Фото

14:36 В среду во Владивостоке произошло 75 аварий Эксклюзив

13:35 Во Владивостоке на Народном проспекте начались масштабные ремонтные работы Фото и Видео

Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Конечно, буду, акулы мне не страшны! Не уверен, что в акватории Владивостока водятся опасные акулы Нет, я боюсь

Электронные версии