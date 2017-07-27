За круглым столом комитета законодательного собрания Приморского края дебаты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. Главным вопросом в повестке стала тема реорганизации ДВФУ. Благие намерения вуза оптимизировать систему управления столкнулись с яростным сопротивление преподавателей и родителей учеников.
ДВФУ: хотели как лучше, получилось…
Крупнейший вуз Дальнего Востока пытается оптимизировать систему управленияВладивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.
comments powered by Disqus
Похожие новости
15:33, 27 июля 2017 Роман Гвоздев: «Я просто жду свою волну…»
Искусство Роман осваивает самостоятельно
08:25, 27 июля 2017 Выпускники ТГМУ во Владивостоке — достойная смена
Из послеродовой палаты – сразу за экзаменационный стол
04:08, 27 июля 2017 Полуфинал «Miss Sunrise — 2017»
Блистать и побеждать
23:25, 26 июля 2017 Транспорт владивостокцам
Первый заместитель главы города Константин Лобода поведал о том, как развивается транспортная сеть Владивостока
17:17, 26 июля 2017 Уссурийск. Жизнь в СИЗО
Очередную нелегальную передачу перехватили оперативники в колонии Уссурийска
16:24, 26 июля 2017 Новый том о роде Янковских «Шорохи прошлого» презентовал «Рубеж»
Такими сокращениями писали письма в прошлом веке
16:02, 26 июля 2017 Сломали инвалидную коляску или судьбу
Авиакомпания приносит искренние извинения по факту произошедшей ситуации