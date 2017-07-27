Одна из ведущих компаний Японии намерена участвовать в совершенствовании дорожного движения Владивостока

В ходе встречи были рассмотрены вопросы сотрудничества по улучшению качества дорожного движения

Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 27 июля, заместитель главы администрации Владивостока Леонид Вильчинский в рамках российско-японского диалога по вопросам городской среды провел рабочую встречу с представителем компании Kyosan Electric Manufacturing Co., Ltd, начальником отдела по развитию бизнеса за рубежом Ясухико Хонма, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Во встрече участвовали исполняющий обязанности начальника управления международных отношений и туризма администрации Владивостока Виталий Ерёменко и заместитель начальника управления дорог и благоустройства администрации города Максим Акульшин.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы сотрудничества по улучшению качества дорожного движения. Это, в частности, возможность установки в ряде районов города адаптивных или так называемых «умных светофоров» - они, в режиме автоматической работы и в зависимости от насыщенности автомобильного потока в то или иное время суток, самостоятельно регулируют время и скорость прохождения машин и автобусов.

Участники рабочей встречи обсудили также еще ряд направлений совершенствования инфраструктуры Владивостока, реализации которых могли бы способствовать совместные проекты соответствующих организаций Владивостока с японской компанией Kyosan Electric Manufacturing Co., Ltd.