Россия вошла в пятерку худших в мире стран для пенсионеров

При составлении рейтинга эксперты оценивают несколько параметров качества жизни ушедших на пенсию людей

Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

Россия вошла в топ-5 худших в мире стран для жизни людей пенсионного возраста, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. В Глобальном пенсионном индексе инвесткомпании Natixis Global Asset Management страна заняла 40-е место из 43 возможных, уступив в том числе Турции, Китаю и Мексике. Ниже России в рейтинге расположились только Бразилия, Греция и Индия.

За год место России в рейтинге не изменилось — в 2016 году она также находилась на 40-й позиции, однако её общий балл уменьшился с 46 до 45 % (за 100 % принимается идеальная страна для выхода на пенсию). В пятерку лучших стран для жизни пенсионеров вошли Норвегия, Швейцария, Исландия, Швеция и Новая Зеландия. США в глобальном топе за год опустились на три позиции и заняли 17-е место.

При составлении рейтинга эксперты оценивают несколько параметров качества жизни ушедших на пенсию людей. Среди факторов учитываются уровень пенсии, безопасность, доступ к качественному медицинскому обслуживанию, продолжительность жизни и состояние окружающей среды.