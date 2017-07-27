Игорь Пушкарев поблагодарил депутатов думы Владивостока

Сегодня состоялось последнее заседание думы города четвёртого созыва

Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

Временно отстранённый от должности глава Владивостока Игорь Пушкарев прокомментировал последнее заседание думы города четвёртого созыва, которое состоялось сегодня, 27 июля, сообщает РИА VladNews.

На своей странице в социальной сети Игорь Пушкарев написал: "Хочу поблагодарить депутатов за плодотворную работу на благо жителей города. Мне как главе города и моим коллегам удалось выстроить конструктивный диалог с представительным органом, что позволило оперативно решать самые острые вопросы. Отмечу, что по многим моментам были дискуссии, но в итоге, это лишь повышало качество работы. Желаю всем коллегам продолжать работу на благо города Владивостока и использовать наработанный опыт в других сферах. Тем, кто собрался на перевыборы, могу пожелать эффективной работы с избирателями, которые и сделают свой выбор 10 сентября".

Напомним, Игорь Пушкарёв и Андрей Лушников находятся под арестом в СИЗО «Матросская тишина» до 1 сентября. Андрею Пушкарёву также был продлён домашний арест в Москве до 30 сентября 2017 года.

Отметим, что свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

#свободупушкареву