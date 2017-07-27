Режим ЧС снят в Яковлевском районе Приморья

Вода сошла со всех земельных участков и дорог

Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня, ранее объявленный в Яковлевском районе Приморья из-за проливных дождей, снят, сообщает РИА VladNews со ссылкой на краевую администрацию.

Как сообщили в краевом департаменте гражданской защиты, сейчас ситуация в селах Варфоломеевка, Новосысоевка, Яковлевка нормализовалась.

«Вода сошла со всех земельных участков и дорог, подворий, проезд есть ко всем населенным пунктам. Специальные комиссии проводят оценку ущерба для выплаты пострадавшим компенсаций. На сегодняшний день обследовано более 30 подворий», – уточнили в ведомстве.

В связи со стабилизацией паводковой обстановки в муниципалитете принято решение снять режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, из-за рекордного количества осадков – 134 миллиметра – утром, 21 июля, на территории Уссурийского ГО был введен режим ЧС, где прекращено дорожное сообщение с четырьмя селами.Для организации лодочной переправы в Уссурийский городской округ прибыли две группы спасателей Приморской краевой поисково-спасательной службы со специальным снаряжением.

В результате прошедшего циклона пострадали многие города Приморья. 20 июля МЧС объявило экстренное штормовое предупреждение. Ранее агентство сообщало, что после ясной и солнечной погоды в Приморье ожидаются опасные явления. 20 июля к Приморскому краю подошел холодный фронт. На фоне прохождения фронта есть вероятность зарождения активного циклона. 20 и 21 июля погода в Приморье была крайне неустойчивой.

Прошедший 20 июля вечером мощный ливень осложнил жизнь автолюбителям Владивостока. В районе улицы Борисенко образовалось огромное озеро, преодолеть которое на авто решился не каждый.

Еще одна лужа заблокировала проезд возле домов по улице Космонавтов,17 и 13.

После бушевавшей всю ночь 21 июля стихии, в Уссурийске размыло дорогу между селами. Кроме того, затопило дороги и тоннели в городе, частные подворья, автомобили тонут. Во Владивостоке во время ливня на автомобиль обрушилось дерево, никто не пострадал. Парковка аэропорта Владивосток и вовсе ушла под воду.

В результате выпадения обильных осадков в сёлах Варфоломеевка, Новосысоевка, Яковлевка оказалось подтоплено 24 дома и приусадебных участка. Пять человек эвакуировано из опасной зоны и размещено в пункте временного размещения, созданного в поликлинике села Яковлевка. Было решено объявить режим ЧС местного уровня.