Режим ЧС снят в Яковлевском районе Приморья 15:44, 27 июля Режим ЧС снят в Яковлевском районе Приморья
Константин Межонов: 100 дней - «полет нормальный» 15:15, 27 июля Константин Межонов: 100 дней - «полет нормальный»
Рубль продолжает падать 15:11, 27 июля Рубль продолжает падать
Новостная лента
Июль, 27 четверг
15:46
Новый проект РИА VladNews: Дневник холостяка Эксклюзив
15:46
Богиня приморской криминалистики Аврора Римская: После работы я мысленно снимаю мундир… Эксклюзив
15:46
Летние скидки на покупку квартиры в жилом комплексе «Академический» Фото
15:44
Режим ЧС снят в Яковлевском районе Приморья
15:33
Роман Гвоздев: «Я просто жду свою волну…» Видео
15:22
За сутки в Приморье потушили четыре пожара
15:15
Константин Межонов: 100 дней - «полет нормальный»
15:11
Рубль продолжает падать
15:00
В Приморье разыскивают мужчину, изнасиловавшего девочку Фото
14:47
Опасную рыбу выловили в Приморье Фото
14:36
В среду во Владивостоке произошло 75 аварий Эксклюзив
14:25
Во Владивостоке отпразднуют День Крещения Руси
14:18
Игорь Пушкарев поблагодарил депутатов думы Владивостока
14:14
Во Владивостоке продолжают находить мясо, зараженное птичьим гриппом
14:03
ЧП в детском саду Артема: Мальчик со сломанной рукой, уволенная воспитательница и заведующая под судом
13:59
Эксперты: Всё идет к полной смене власти в Приморье
13:52
"Восток" рагромил "Октябрьский" во Владивостоке Фото
13:46
В Приморье в рельсов сняли двух подростков
13:35
Во Владивостоке на Народном проспекте начались масштабные ремонтные работы Фото и Видео
13:24
В Уссурийске работники железной дороги попались на крупной краже чугуна
13:14
В Приморье задержан грузовик с протухающей рыбой
13:07
​Радио «Лемма» отметило свой День рождения
13:03
ЖД переезд в районе Океанской во Владивостоке перекроют
12:52
Жительница Приморья обокрала пенсионерку
12:50
«Ростелеком» обнуляет тарифы на пользование Wi-Fi в точках доступа
12:41
Погода в Приморье сегодня оценивается как потенциально опасная Фото
12:28
Пятилетняя девочка пострадала в ДТП на парковке возле торгового центра Эксклюзив
12:27
Беглый приморский преступник задержан и доставлен в колонию
12:19
В Приморье пропал военнослужащий Фото
12:08
Назначена дата заседания по делу брата Игоря Пушкарева Эксклюзив
11:57
В Приморье устанавливают личность погибшего мужчины Фото
11:46
Эксперт: Губернатор Приморья не способен сформировать эффективную команду Эксклюзив
11:35
Во Владивостоке ограничат движение автотранспорта Адреса
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4171 (110) от 27 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Липовый аргумент
Куда уйдет Ефим Звеняцкий
Дорожные бригады не уходят с Верхнепортовой сутками
Печатали на совесть, сбывали миллионами
Перевозчиков проверили на безопасность
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
8 канал

Роман Гвоздев: «Я просто жду свою волну…»

Искусство Роман осваивает самостоятельно
Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

Кандидат исторических наук, этнограф и антрополог института истории и археологии ДВО РАН Роман Гвоздев основную деятельность успешно совмещает с профессией художник, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. Это искусство Роман осваивает самостоятельно. Свои работы он пишет акварелью и как правило это морские пейзажи.О своём творчестве и о том, почему художник для него не профессия, а образ жизни Роман Гвоздев рассказал в этом выпуске.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Выпускники ТГМУ во Владивостоке — достойная смена
08:25, 27 июля 2017 Выпускники ТГМУ во Владивостоке — достойная смена

Из послеродовой палаты – сразу за экзаменационный стол

Полуфинал «Miss Sunrise — 2017»
04:08, 27 июля 2017 Полуфинал «Miss Sunrise — 2017»

Блистать и побеждать

Транспорт владивостокцам
23:25, 26 июля 2017 Транспорт владивостокцам

Первый заместитель главы города Константин Лобода поведал о том, как развивается транспортная сеть Владивостока

Уссурийск. Жизнь в СИЗО
17:17, 26 июля 2017 Уссурийск. Жизнь в СИЗО

Очередную нелегальную передачу перехватили оперативники в колонии Уссурийска

Новый том о роде Янковских «Шорохи прошлого» презентовал «Рубеж»
16:24, 26 июля 2017 Новый том о роде Янковских «Шорохи прошлого» презентовал «Рубеж»

Такими сокращениями писали письма в прошлом веке

Сломали инвалидную коляску или судьбу
16:02, 26 июля 2017 Сломали инвалидную коляску или судьбу

Авиакомпания приносит искренние извинения по факту произошедшей ситуации

Глава Владивостока – центральная фигура номера
16:36, 21 июля 2017 Глава Владивостока – центральная фигура номера

Игорь Пушкарев продолжает благодарить жителей приморской столицы