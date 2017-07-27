Роман Гвоздев: «Я просто жду свою волну…»

Искусство Роман осваивает самостоятельно

Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

Кандидат исторических наук, этнограф и антрополог института истории и археологии ДВО РАН Роман Гвоздев основную деятельность успешно совмещает с профессией художник, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. Это искусство Роман осваивает самостоятельно. Свои работы он пишет акварелью и как правило это морские пейзажи.О своём творчестве и о том, почему художник для него не профессия, а образ жизни Роман Гвоздев рассказал в этом выпуске.