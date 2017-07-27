За сутки в Приморье потушили четыре пожара

За сутки в Приморье организована работа по тушению четырех техногенных пожаров, сообщает РА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Для ликвидации последствий ДТП силы и средства МЧС привлекались один раз.
На тушении было задействовано 21 человек личного состава и 5 единиц техники.
По состоянию на семь часов утра в Приморском крае термических аномалий не выявлено.
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