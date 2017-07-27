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Во Владивостоке обсудили подготовку к отопительному сезону 2017-2018

Внутридомовые коммуникации жилых зданий к отопительному сезону обязаны готовить управляющие организации
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 27 июля , РИА Vladnews.

Вчера, 26 июля, в администрации Владивостока состоялось заседание штаба по подготовке города к отопительному сезону 2017-2018 годов, сообщает РИА VladNewws со ссылкой на пресс-службу администрации города. Вел совещание заместитель главы администрации приморской столицы Сергей Черкасов.

Участие в заседании приняли представители городских управлений образования и культуры, жилищного фонда, ГО и ЧС, ресурсоснабжающих предприятий (Дальневосточной генерирующей компании, Дальневосточной распределительной сетевой компании, Владивостокского предприятия электрических сетей, Примводоканала, Оборонэнерго), а также специалисты административно-территориальных управлений.

Как сообщили в ходе заседания, готовность к предстоящей зиме тепловых сетей ДГК составляет 71%, ВПЭС – 60%. В ходе гидравлических испытаний, проведенных в мае и июне текущего года, в городе выявлено свыше 450 порывов на теплотрассах. Из них на сегодняшний день устранено порядка 400 порывов. Кроме этого, в городе ведутся плановые работы по капитальному ремонту тепловых сетей. Так, по заказу администрации Владивостока в настоящее время на Народном проспекте, а также на улицах 3-я Строительная и Новожилова сетевики меняют старые изношенные трубы теплоснабжения на новые.

«Из порядка 3300 многоквартирных домов промыты и опрессованы более 1600 МКД, это 48% от общего числа городского жилфонда, – рассказал заместитель начальника управления содержания жилищного фонда администрации Владивостока Виктор Алеко. – Свыше 360 домов уже получили паспорта готовности».

Работы по подготовке приморской столицы к предстоящему отопительному сезону ведутся по утвержденному графику.

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